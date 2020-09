Russia, messo in vendita un appartamento per € 0,01

Un residente della Repubblica dei Komi, Russia, ha messo in vendita un appartamento nell'insediamento urbano di Vorgashor per un rublo, al cambio attuale poco più di un centesimo di euro.

L'annuncio è apparso sul portale Avito, specializzato in compravendita tra privati e affitto. Il monolocale si trova al primo piano di una palazzina residenziale di cinque piani nell'insediamento di Vorgashor nei pressi di Vorkuta, la seconda città della Repubblica autonoma all’estremo nord-est della Russia europea. La sua superficie è di 30 mq.

“Do il monolocale per un rublo, sono necessarie riparazioni", ha scritto il proprietario sull’annuncio, spiegando che vive in un’altra città e non ha bisogno di un appartamento a Vorgashor.

La situazione economica a Komi non è delle migliori, la Repubblica nord-continentale è sì, ricca di risorse minerarie, ma il crollo dei prezzi dei combustibili e la crisi del coronavirus ha notevolmente impoverito gli indicatori. Le risorse principali sono i giacimenti di carbone, petrolio, gas, asfalto e scisti bituminosi. In misura minore esistono anche risorse quali ambra, quarzo, marmo e persino rubini, oro e diamanti, i cui costi di estrazione tuttavia, non sempre danno risultato economico. C’è poi l’allevamento delle renne ma i valori non sono macroeconomici. L’agricoltura è molto poco sviluppata per ovvie ragioni climatiche (medie di gennaio intorno ai -20 °C con punte a -50 °C). Il turismo era in fase di espansione grazie alla natura incontaminata, i grandi spazi e il caratteristico altopiano di Manpupuner famoso per i sette giganteschi pilastri di pietra dalla misteriosa formazione geologica, tuttavia il COVID-19 ha bloccato anche quello.