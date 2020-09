Onu ringrazia Putin per l'offerta del vaccino, servizi medici esamineranno la proposta

In precedenza il presidente russo Vladimir Putin in un discorso virtuale alla 75a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha offerto all'ONU di fornire gratuitamente il vaccino anti-coronavirus di fabbricazione russa, Sputnik V.

Secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, le Nazioni Unite hanno ringraziato il presidente russo Vladimir Putin per aver offerto gratuitamente il vaccino Sputnik V al personale delle Nazioni Unite e hanno affermato che i servizi medici esamineranno la sua proposta.

"Ringraziamo il presidente Putin per la sua generosa offerta, che sarà esaminata dai nostri servizi medici", ha detto.

All'inizio della giornata, Putin ha offerto gratuitamente allo staff delle Nazioni Unite la vaccinazione con lo Sputnik V, il primo vaccino anti-coronavirus al mondo prodotto in Russia.

"Il coronavirus ha colpito il personale delle Nazioni Unite, le sue sedi e le strutture regionali come tutti gli altri. La Russia è pronta a fornire all'ONU tutta l'assistenza qualificata necessaria; in particolare, ci stiamo offrendo di fornire il nostro vaccino, gratuitamente, per la vaccinazione volontaria del personale delle Nazioni Unite e dei suoi uffici. Abbiamo ricevuto richieste in tal senso dai nostri colleghi delle Nazioni Unite e risponderemo a queste", ha detto.

Il vaccino russo anti-Covid

Lo Sputnik V, sviluppato dall'istituto Gamaleya e dal Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), è stato registrato ad agosto. Da allora, almeno 20 paesi, inclusi Emirati Arabi Uniti, Brasile, Messico e molti altri, hanno espresso interesse nell'ottenere il vaccino.

Il direttore regionale per l'Europa presso l'OMS Hans Kluge ha ringraziato la Russia per gli sforzi nel rendere il vaccino anti-coronavirus "sicuro ed efficace". La produzione in serie di Sputnik V dovrebbe iniziare a settembre 2020.

Il secondo vaccino prodotto in Russia, sviluppato da Vector Center e denominato EpiVacCorona, dovrebbe essere registrato entro il 15 ottobre. Una volta completata la registrazione, sarà sottoposto a studi clinici con 5.000 volontari, in particolare quelli con malattie croniche e quelli di età pari o superiore a 60 anni.