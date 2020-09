Coronavirus in Russia: 1.115.810 contagi (+6.215), 19.649 decessi (+160), 917.949 guarigioni(+5.976)

Il numero dei casi di infezione COVID-19 in Russia è aumentato di 6.215 unità nelle ultime 24 ore, portando il totale dei contagiati da inizio pandemia a 1.115.810, ha comunicato ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione durante il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 6.215 nuovi casi di infezione da COVID-19 in 83 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione. Di questi 1.559, pari al 25,1%, non presentano manifestazioni cliniche e risultano del tutto asintomatici”, ha comunicato il Centro.

Il totale dei contagiati da inizio crisi è ora di 1.115.810 si aggiunge. Il tasso di aumento è salito dallo 0,5 allo 0,6%. All’aumento dei casi registrati non corrisponde tuttavia la momento un aumento anche delle fatalità – nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 160, per un totale di 19.649 morti per causa o concausa COVID-19 da inizio crisi in tutta la Federazione.

I guariti certificati della giornata di ieri sono stati 5.976, per un totale di 917.949 da inizio pandemia.