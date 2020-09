Coronavirus in Russia: 1.109.595 contagi (+6.196), 19.489 decessi (+71), 911.973 guariti (+2.616)

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.196 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Il numero totale dei contagiati in Russia da inizio crisi ora ammonta a 1.109.595, ha comunicato il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione in mattinata ai giornalisti.

"Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi da COVID-19 è stato di 6.196 in 84 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione. Di questi, 1.589 casi, pari al 25,6%, non presentano manifestazioni cliniche", si legge nel bollettino.

Il tasso di incremento giornaliero rimane stabile allo 0,6%.

Di tutti i nuovi casi, 915 sono stati identificati a Mosca, 209 a San Pietroburgo e 193 nella Regione di Mosca.

Nelle ultime 24 ore sono deceduti 71 pazienti affetti dalla malattia, il totale dei decessi da inizio crisi in tutta la Federazione per causa o concausa COVID-19 ora è di 19.489.

I guariti certificati nella giornata di ieri sono stati 2.616, per un totale di 911.973 guarigioni registrate da inizio pandemia.