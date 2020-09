Opposizione in piazza a Minsk, contatti con le forze dell'ordine e fermi

Nel pomeriggio a Minsk sono scesi in piazza migliaia di sostenitori dell'opposizione in un corteo non autorizzato che ha lambito la residenza del presidente Lukashenko.

Oggi a Minsk qualche ora dopo il carosello dei sostenitori di Lukashenko, si è svolta un'altra manifestazione dell'opposizione bielorussa. Dal centro di Minsk i partecipanti al corteo si sono diretti verso il Palazzo dell'Indipendenza, la residenza del presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

In questa zona è stato dispiegato un massiccio schieramento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le vie limitrofe.

Il corteo è arrivato fino allo sbarramento vicino alla residenza del presidente Lukashenko, per poi invertire la marcia e ritornare nuovamente verso il centro di Minsk.

Al corteo, secondo quanto riferisce il corrispondente di Spuntik Belarus sul posto, hanno preso parte più di diecimila persone.

Nel pomeriggio il ministero degli Interni bielorusso aveva riferito che sono state fermate dieci persone tra i manifestanti al corteo, non autorizzato.

Nella giornata di ieri il numero totale di persone fermate durante le proteste in Bielorussia è stato di 430 persone, di cui 415 a Minsk, dove l'opposizione bielorussa ha organizzato una manifestazione di sole donne.

La "marcia della giustizia" a Minsk Sputnik

Polizia ferma un manifestante Sputnik

Manifestanti con le bandiere bianco-rosso-bianche Sputnik

Il corteo in movimento Sputnik

Una ragazza con un cartello anti Lukashenko Sputnik

I manifestanti Sputnik 1 / 6 Sputnik La "marcia della giustizia" a Minsk

Proteste in Bielorussia

Le manifestazioni dell'opposizione si svolgono in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali, in cui ha vinto Alexander Lukashenko, secondo i dati della Commissione Elettorale Centrale, ha avuto l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania.