Migranti, 54 persone salvate dalla guardia costiera tunisina

Un totale di 54 migranti, stipati a bordo di diversi barconi, sono stati riscossi dal mare dlala guardia costiera tunisina.

I natanti si trovavano in difficoltà nel tratto di mare antistante l'isola di La Galite, non lontano da Biserta.

Stando a quanto riferito dalle autorità tunisine, i migranti si stavano dirigendo verso le coste italiane dove sarebbero dovuti giungere al termine di diverse ore di traversata.

In seguito al salvataggio, i migranti sono stati trasferiti a Biserta dove sono stati sottoposti al test per il Covid-19 per essere successivamente rimpatriati.