Minsk, opposizione in piazza con una "marcia delle donne" all'insegna del glitter: alcuni fermi

Nel pomeriggio di sabato si è svolta a Minsk una nuova "marcia delle donne". Le partecipanti alla manifestazione, non autorizzata, hanno scelto di indossare abiti sgargianti e make up dai colori accesi per attirare l'attenzione su di sè e sui loro slogan.

Le donne si sono radunate per la marcia nel centro di Minsk. Molte delle manifestanti hanno indossato abiti sgargianti e hanno un trucco luminoso.

Il glitter è il tema della marcia, che prosegue la consuetudine delle manifestazioni del sabato nella capitale bielorussa. Le forze dell'ordine hanno invitato le manifestanti a disperdersi ed abbandonare il luogo del raduno, ma le manifestanti hanno continuato la marcia.

La polizia ha seguito il corteo ed ha eseguito alcuni fermi tra le manifestanti:

"Diverse persone sono state arrestate per aver partecipato a una manifestazione di massa non autorizzata", ha dichiarato la portavoce delle forze dell'ordine Nataliya Ganusevich, sottolineando che il numero preciso delle persone fermate verrà reso noto nelle prossime ore.

Come riporta Sputnik Belarus, a tre partecipanti alla marcia è stata prestata assistenza medica: in particolare, una donna è stata colpita da un attacco epilettico, sul posto sono giunte due ambulanze.

Proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo il Comitato Elettorale Centrale, il capo di Stato, Alexander Lukashenko, ha ottenuto l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania. L'opposizione accusa inoltre le forze di sicurezza di abusare della forza per reprimere le proteste.