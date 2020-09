Navalny racconta la guarigione: da persona "tecnicamente viva" ad "in grado di mettere like"

Dalla clinica Charite di Berlino, dove è ricoverato dallo scorso 22 di agosto, Alexey Navalny ha raccontato come prosegue il suo processo di guarigione.

Sulla sua pagina ufficiale Instagram, l'oppositore russo Alexey Navalny ha raccontato pubblicamente dei progressi fatti nel corso del suo progresso di guarigione.

L'attivista e politico ha reso noto che fino a pochissimi giorni fa per lui era complicato riuscire a riconoscere le altre persone, o addirittura riuscire a formulare delle frasi di senso compiuto per interfacciarsi con le altre persone, o riportare delle parole per iscritto.

"Mi trasmetteva una grande disperazione, perché anche se riuscivo a capire a grandi linee che cosa volesse il dottore, non riuscivo a capire da dove prendere le parole. In quale parte del cervello nascono? Dove trovare una parola e far sì che significasse qualcosa?", ha raccontato il blogger, sottolineando di aver vissuto momenti molto difficili.

Anche i sentimenti più normali, come la gioia e la tristezza, sono stati per interi giorni molto difficili da descrivere e da spiegare a parole per Navalny, che più di una volta si è trovato costretto al silenzio forzato dalla sua condizione.

Navalny ha comunque voluto esprimere il proprio ringraziamento nei confronti dei medici tedeschi della clinica Charite, capaci in poco tempo di trasformarlo da "persona tecnicamente viva" a individuo in grado di "leggere velocemente su instagram e mettere dei like".

Che cosa è successo ad Alexey Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato ad Omsk il 20 agosto dopo essersi sentito male su un aereo che da Tomsk lo avrebbe dovuto riportare a Mosca. In base ai risultati degli esami, i medici di Omsk hanno diagnosticato il malore di Navalny come disturbi metabolici che hanno indotto un forte calo della glicemia. Non è ancora chiaro cosa l'abbia causato, ma secondo i medici di Omsk, non sono stati trovati veleni nel sangue e nelle urine di Navalny.

Successivamente l'esponente dell'opposizione extraparlamentare russa è stato trasportato in aereo in Germania, dove è stato ricoverato presso la clinica Charite di Berlino.

Ad inizio settembre, il governo tedesco ha annunciato con riferimento alle analisi dei medici militari, che Navalny sarebbe stato avvelenato con una sostanza del gruppo Novichok, un agente nervino altamente tossico utilizzato per la guerra chimico-batteriologica.

Il presunto avvelenamento di Navalny ha spinto molti funzionari europei a chiedere l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca risponderà reciprocamente se i paesi occidentali imporranno nuove misure restrittive in relazione al caso Navalny.