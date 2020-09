Francia, Ministro dell'Economia positivo al COVID-19

Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha dichiarato sul suo account Twitter questo venerdì sera, 18 settembre, di essere positivo al test per il coronavirus. Nonostante non abbia sintomi, ha precisato di essersi immediatamente isolato a casa sua secondo quanto specificato nel protocollo sanitario anti-contagio.

2Stasera sono risultato positivo al COVID-19 - ha annunciato il ministro con un tweet - Mi sono subito messo in isolamento domiciliare nella mia abitazione, secondo le norme sanitarie emanate dal governo. Non ho sintomi. Starò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei doveri", ha concluso.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

La quarantena di Le Maire durerà una settimana, come prevedono le nuove linee guida del governo che hanno ridotto il periodo di isolamento da 14 giorni a 7. Ha sottolineato che in ogni caso continuerà a svolgereil suo lavoro da remoto.

Il numero di casi in aumento in Francia

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia in Francia, il 18 settembre il numero di casi giornalieri di Covid-19 ha superato i 13.000. Pertanto, questo venerdì la sanità pubblica francese ha segnalato 13.215 pazienti in più, o 2.622 in più rispetto a ieri.

Includendo i 123 pazienti morti oggi, Covid-19 è responsabile della morte di 31.249 persone in Francia.