La persona più anziana del mondo batte il record di longevità

Kane Tanaka, già inclusa nel Guinness dei primati come la persona più anziana del pianeta, è anche diventata la più anziana della storia del Giappone.

A 117 anni e 260 giorni, la Tanaka mette la freccia sulla sua connazionale Nabi Tajima, scomparsa esattamente a quell'età due anni fa. Niente di eccezionale per lei, dal momento che dice di voler compiere almeno 120 anni.

Kane è nata il 2 gennaio 1903 nella prefettura di Fukuoka, dove ancora si trova più di un secolo dopo, in una struttura dove viene assistita. Dice che la chiave per una lunga vita è mangiare cose buone e fare molti calcoli per mantenere la mente acuta, secondo i media giapponesi.

La terra del Sol Levante si distingue per la spettacolare longevità dei suoi abitanti. Ci sono già più di 80.000 centenari nel paese, più di 9.000 rispetto a quelli censiti lo scorso anno. L'88% di loro sono donne.

A proposito di centenari, a febbraio è morto un altro dei decani dell'umanità, ovviamente giapponese: Chitetsu Watanabe.