Israele primo al mondo impone di nuovo lockdown a livello nazionale

Mentre alcuni hanno accolto con favore la decisione del governo di chiudere il paese, dicendo che era l'unica possibilità per Israele di diminuire il numero di pazienti COVID-19, altri hanno criticato la decisione. La ragione di ciò è la presunta incapacità di Netanyahu di offrire l'assistenza finanziaria ai cittadini.

Per molti israeliani, sembra un déjà vu. Tre mesi dopo che il paese la revoca del lockdown, Israele lo impone di nuovo nel tentativo di contenere la diffusione del COVID-19 che ha causato la morte di più di mille persone.

Una situazione fuori controllo

Il numero di nuove infezioni segnalate continua ad aumentare, con martedì che ha registrato il numero giornaliero più alto finora: oltre 5.000 persone, e il paese, che una volta era considerato un leader nell'affrontare la pandemia, ha ora conquistato il primo posto nel mondo nel numero di casi positivi COVID-19 segnalati pro capite, al giorno.

Di conseguenza, sono stati istituiti molti checkpoint in tutto il paese per testare le persone per il virus provocando sovraffollamento, ingorghi e frustrazione, mentre gli ospedali a Gerusalemme e nel nord sono sovraccarichi di pazienti affetti da coronavirus e al collasso, con la necessità di trasferire persone che cercano aiuto presso istituzioni mediche nel centro del paese.

Ecco perché la decisione d'imporre restrizioni e chiudere il paese, comprese le scuole e le imprese private, è stata accolta con comprensione da alcuni israeliani.

La popolazione israeliana, infatti, è stata più volte accusata di non aderire alle norme proposte dai vari organi incaricati di contenere la malattia.

Dallo scoppio della pandemia alla fine di febbraio, i media israeliani hanno registrato diversi incidenti, mostrando folle che si radunano a feste, manifestazioni e matrimoni, persone che non indossano mascherine sui mezzi pubblici e attività commerciali aperte nonostante i divieti.

Un lockdown non necessario

Altri invece non sono d'accordo con la necessità d'imporre un blocco nazionale, minimizzando la responsabilità della popolazione e attribuendo la colpa al governo, che presumibilmente non è riuscito ad affrontare la crisi in modo efficiente.

"Quelli che pensano di poter imporre un blocco con regolamenti che non hanno senso e senza dare alla gente alcuna sicurezza finanziaria sono distaccati dalla realtà", ha scritto un utente su Twitter.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato a lungo accusato di non essere riuscito a far fronte alla crisi finanziaria scoppiata a seguito della pandemia.

Sebbene il governo abbia distribuito sovvenzioni individuali e offerto assistenza alle aziende colpite dall'epidemia del virus, per molti, i sussidi erano troppo ristretti. Ciò ha provocato proteste di massa contro il governo e il suo capo.

Ora queste manifestazioni stanno facendo un salto di qualità. Sebbene le manifestazioni contro il Primo Ministro dovrebbero diminuire in modo significativo durante il periodo del blocco, i manifestanti intendono mettere cartelli sulle attività che sono state chiuse a causa della pandemia, con la foto del Primo Ministro che è accusato di aver gestito male la crisi che ha portato alla perdita di lavoro per quasi 500.000 israeliani.

Il blocco nazionale dovrebbe iniziare venerdì alle 14:00 ora locale e durerà per almeno due settimane.