La più grande petroliera venezuelana ora batte bandiera russa

La più grande petroliera del Venezuela è passata sotto la bandiera russa ed ha cambiato nome in "Maxim Gorky", risulta dal database navale di Equasis.

Dal 2013 la nave appartiene al Venezuela e si chiama "Ayacucho". Lo scorso maggio è stata ribattezzata "Maxim Gorky" e, come si afferma nel registro internazionale russo, è stata immatricolata in Russia. Dal 1° giugno la petroliera naviga sotto bandiera russa.

Il 20 agosto il registro navale russo aveva rilasciato il certificato di classificazione alla nave, tuttavia non era stato possibile confermare prontamente questo fatto.

Secondo il database Equasis, la nave aveva un proprietario registrato in Venezuela. Ora in Russia appartiene ad una società commerciale, il cui nome non è indicato nel database.

"Maxim Gorky" (IMO 6159470) è di classe VLCC (Very Large Crude Carrier) con una capacità di trasporto di 320,8 mila tonnellate. Ora è la più grande nave cargo in Russia. In precedenza i più grandi erano gli impianti di stoccaggio di petrolio galleggianti di Umba con una portata lorda di 300mila tonnellate e di Kola con una portata lorda di 309mila tonnellate.