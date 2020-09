Coronavirus in Russia: 1.091.186 contagi (+5.905), 19.195 decessi (+134), 901.207 guariti (+5.339)

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.905 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Nella giornata di ieri in Russia sono stati accertati 5.905 nuovi casi di contagio da COVID-19. Il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione ha aggiornato il bollettino stamane ai giornalisti. 134 sono stati di decessi nelle ultime 24 ore per causa o concausa coronavirus, 5.339 i dimessi dagli ospedali. Tra i nuovi contagi registrati, 1.446, pari al 24,5%, risultano del tutto asintomatici.

Nuovi casi sono stati registrati in tutte le suddivisioni amministrative della Federazione ad esclusione del Circondario autonomo dei Nenec (estremo nord della Russia europea, di fronte alla Novaja Zemlja). Le regioni più interessate dei contagi sono state, come da inizio pandemia, la capitale Mosca, 805 casi, San Pietroburgo, 206, e la regione di Rostov, 172.

Il minor interessamento dai contagi è stato invece registrato nel Circondario autonomo della Čukotka, dove è stato accertato un solo nuovo contagio. Nella Repubblica Cecena 7, nella Oblast' autonoma ebraica 9.

Il tasso di crescita rimane fisso allo 0,5% anche se si nota una leggera propensione all’aumento dei contagi (ma non anche dei decessi), dopo una intera estate di progressiva diminuzione.

In totale nella Federazione il numero dei contagi accertati da inizio pandemia è stato di 1.091.186, i decessi per causa o concausa coronavirus sono stati 19.195. Le guarigioni certificate sono state 901.207.

In tutto il mondo, secondo in dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero dei contagi registrati sarebbe prossimo ai 30 milioni, 29,7 milioni secondo gli ultimi dati. Il numero dei decessi a sua volta si sta avvicinando al milione – 937mila ha computato l’OMS.

La nazione con il maggior numero di contagi registrati è gli Stati Uniti, con oltre 6,5 milioni di casi accertati. Seguono India, Brasile, Russia, Perù, Columbia, Messico, Sud Africa, Spagna e Argentina.