Ministro giustizia svedese nega "sostituzione etnica" dopo nuova proposta politica sull'immigrazione

Poiché la Svezia gode da tempo della reputazione di avere alcune delle politiche europee più liberali in materia di immigrazione, asilo e integrazione familiare, la quota di residenti di origine straniere supera già un quarto della popolazione.

Il comitato svedese per l'immigrazione ha presentato un nuovo rapporto con proposte sulla futura politica d'immigrazione del paese, ha riferito l'emittente nazionale SVT.

La relazione di 600 pagine della commissione comprende 26 proposte e prevede il rafforzamento di alcune misure e il rilassamento di altre. Ad esempio, vuole che i permessi di soggiorno a tempo limitato invece di quelli permanenti siano l'opzione di base per coloro che chiedono asilo. Inoltre, vuole introdurre requisiti linguistici e di sussistenza per coloro che cercano un permesso di soggiorno permanente in Svezia. Tuttavia, i cosiddetti "rifugiati" saranno esentati da questi requisiti.

Allo stesso tempo, la commissione vuole tornare alle precedenti disposizioni in base alle quali agli immigrati senza validi motivi di asilo può ancora essere concesso un permesso di soggiorno in caso di “circostanze estremamente dolorose”.

Il presidente della commissione, il presidente della Corte d'appello Thomas Rolén, ha sottolineato che la commissione stessa ha due opinioni opposte sulle sue proposte.

"Voglio sottolineare che dietro ogni singola proposta c'è una maggioranza, ma non c'è una maggioranza dietro il tutto", ha detto Rolén all'emittente nazionale SVT.

Pur accettando le proposte, il ministro della Giustizia socialdemocratico Morgan Johansson ha sottolineato che il numero di nuovi richiedenti asilo a cui è stato concesso un permesso di soggiorno è diminuito drasticamente dal 2015.

"Tuttavia, vedo, quando si vede come viene condotta la discussione, che è ancora vero che le persone, soprattutto di destra, sono allarmate per l'immigrazione di massa", ha detto Johansson, come citato dall'agenzia di stampa Fria Tider. Ha anche respinto la nozione di "sostituzione etnica", che secondo lui è ancorata a un'ideologia "estremista di destra".

L'idea della sostituzione della popolazione suggerisce che gli svedesi etnici alla fine diventeranno una minoranza nel proprio paese a causa dei bassi tassi di natalità tra la popolazione autoctona e dell'immigrazione di massa, a causa di decisioni politiche miopi o di misure deliberate prese da autorità ossessionate dalla diversità. Diverse previsioni hanno previsto che ciò avverrà tra il 2040 e il 2065, a seconda del tasso d'immigrazione e delle tendenze demografiche. Questa idea è stata sfidata con veemenza dalle testate giornalistiche di sinistra e dai think tank (come Expo) definendola una "leggenda metropolitana" e un "mito razzista".

Una situazione allarmante

La quota di popolazione di origine straniera nella Svezia un tempo omogenea è aumentata costantemente negli ultimi decenni. Secondo Statistics Sweden, il 26% di coloro che sono registrati nel paese ha un background straniero, che può essere paragonato al 15% nel 2000, due decenni fa. Secondo il vecchio tipo di conteggio, in cui avere almeno un genitore nato all'estero veniva considerato un background straniero, la percentuale è del 33%. Tra i bambini piccoli, la percentuale di svedesi non etnici è ancora più alta.

Inoltre si teme molto per le infiltrazioni islamiche nella politica del paese, nonché per i possibili scontri che possono emergere tra gli svedesi etnici e i nuovi immigrati di fede musulmana.