Suonano le sirene di allarme nel sud d'Israele

Le sirene di allarme di bombardamento sono state attivate questa sera nelle città meridionali d'Israele, hanno riferito le Forze di Difesa Israeliane tramite il proprio account Twitter.

I militari hanno precisato che l'allarme è stato lanciato nelle città costiere di Ashkelon e Ashdod.

🚨 Air-raid sirens sounding in cities in southern Israel 🚨 pic.twitter.com/0LsSP8D4vO — Israel Defense Forces (@IDF) September 15, 2020

La notizia arriva mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in viaggio negli Stati Uniti per prendere parte all'importante cerimonia di firma dello storico accordo per normalizzare le relazioni con Emirati Arabi e Bahrein.

Il territorio israeliano diventa spesso bersaglio di attacchi missilistici lanciati dalla Striscia di Gaza, con gli ultimi episodi simili registrati venerdì sera, quando 6 razzi sono stati lanciati contro lo Stato ebraico. Gaza è controllata da Hamas, un gruppo islamico palestinese che Tel Aviv considera come un'organizzazione terroristica e contro cui ha combattuto in diverse guerre.