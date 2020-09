Facebook creerà un centro informazioni sui cambiamenti climatici

"Una delle lezioni più importanti che abbiamo imparato dalla pandemia COVID-19 è quanto possa essere potente Facebook nel fornire alle persone informazioni accurate e consigli di esperti durante una crisi globale. Ora stiamo adottando un approccio simile alla crisi climatica lanciando un nuovo Centro informazioni sulla scienza del clima su Facebook in modo che le persone ricevano informazioni obiettive e aggiornate", ha affermato l'azienda statunitense sul suo blog.

Il Centro presenterà fatti, cifre e dati del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e della sua rete globale di partner scientifici del clima, tra cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'Ufficio nazionale la US Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), il servizio meteorologico del Regno Unito e altri.

Il nuovo servizio sarà inizialmente lanciato in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ma sarà presto esteso ad altri Paesi.