Degli scienziati russi sono riusciti a individuare presunte prove che la vita sulla Terra sia arrivata dallo spazio, mentre hanno condotto test sulle tracce di proto-batteri trovati nei meandri interni di un antico meteorite.

Come raccontato da Alexey Rozanov, membro senior dell'Accademia Russa delle Scienze e supervisore accademico presso il dipartimento di astrobiologia presso l'Istituto congiunto per la ricerca nucleare, gli specialisti renderanno presto pubbliche immagini ad alta risoluzione di microrganismi fossili appena scattate, che potrebbero essere esistiti all'inizio del sistema solare, cioè prima della formazione della Terra.

L'album con le istantanee, in uscita a novembre, sarà dedicato alla perfetta varietà di tracce fossili rinvenute all'interno dell'antica meteora di Orhei, caduta nel 1864 in Francia. Gli specialisti dell'Istituto Paleontologico dell'Accademia Russa delle Scienze hanno utilizzato un microscopio elettronico ad alta precisione dal 2015 per ottenere una serie d'immagini uniche di alta qualità che faranno parte della raccolta finale, in cooperazione con l'astrobiologo americano Richard Hoover.

"Questa non è una scoperta, ma l'effettiva creazione di una solida struttura che dimostra la realtà della panspermia, la teoria che indica che la vita sulla Terra arriva dallo spazio", ha sottolineato Rozanov.

"Le foto che abbiamo scattato sono facili da interpretare, è difficile discuterne. Tuttavia, ne deriveranno sicuramente delle controversie. Le persone che non hanno mai condotto tali ricerche sono le più inclini a discutere", ha osservato l'esperto ironicamente.

Lo scienziato ha sottolineato che molte delle conclusioni rilevanti sono state tratte al momento della caduta della meteora, con i ricercatori che hanno immediatamente notato tracce di vita organica. Tuttavia, si è capito che le persone allora avevano paura e avrebbero interpretato i risultati in modo errato.

Rozanov ha condiviso che tracce organiche potrebbero essere trovate in tutte le condriti carboniose, vale a dire in meteoriti modellate dagli elementi originali del sistema solare, o in quelli che erano esistiti prima di questo. L'età esatta di Orhei è sconosciuta, ma gli scienziati ritengono che potrebbe essere molto antica.

Come spiegato da Mikhail Kapralov, il ricercatore junior del laboratorio di biologia delle radiazioni del dipartimento di astrobiologia del Joint Institute for Nuclear Research, tra i campioni di recente ricerca ci sono quelli di batteri magnetotattici fossilizzati, che potrebbero svilupparsi solo su oggetti con un campo magnetico e acqua, alghe unicellulari, nonché fossili simili ad acritarchi, protisti ecc.

"Il minimo a cui siamo arrivati ​​è che si sa da 20 anni che la vita esiste, o almeno esisteva, nello spazio".