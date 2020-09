Coronavirus in Russia: 1.073.849 contagi (+5.529), 18.785 decessi (+150), 884.305 guarigioni(+5.605)

Nella giornata di ieri in Russia sono stati registrati 5.529 nuovi contagi da coronavirus.

Il numero dei nuovi casi di infezione COVID-19 registrati nelle ultime 24 ore in Russia è stato di 5.529, ha riferito ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione durante il consueto bollettino.

Il tasso di incremento giornaliero rimane stabile allo 0,5% e quello di asintomatici tra i positivi confermato a circa 1 su 4.

Il numero maggiore di nuovi contagi lo ha registrato Mosca (730), seguono San Pietroburgo (206), la Regione di Rostov(165). Tra le 85 suddivisioni amministrative della Federazione le meno colpite sono state l’Oblast Autonoma Ebraica (8), la Cecenia (5) e la Ciukotka (1). Nessun caso di contagio registrato nella Circondario autonomo dei Nenec.

Per causa o concausa del contagio da virus SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore sono morti 150 pazienti. Le guarigioni certificate sono state 5.605.

Da inizio crisi il totale dei contagi registrati nell’intera Federazione sono stati 1.073.849, i decessi 18.785, i guariti 884.305. I test compiuti sono più di 40milioni.

Secondo i dati OMS, nel mondo i contagiati sarebbero stati finora 28,6 milioni, i decessi per causa o concausa COVID-19 più di 917mila. Al primo posto per numero contagi registrati restano gli Stati Uniti, la Russia è al quarto posto dopo India e Brasile. Per numero di decessi la Russia è invece dodicesima, preceduta nella triste classifica dall’Italia (sesta).