Guterres chiede a Russia e Stati Uniti di accordarsi sull'estensione del trattato New START

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha fortemente esortato la Russia e gli Stati Uniti a raggiungere un accordo il prima possibile sull'estensione del Trattato di riduzione delle armi strategiche (NewSTART) di cinque anni, sottolineando l'importanza dell'accordo per la sicurezza globale.

"Accolgo con favore i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa a Vienna, ed esorto vivamente entrambe le parti ad accettare di procedere rapidamente per estendere il Trattato per cinque anni", ha detto Guterres in un'intervista con Sputnik.

Il capo delle Nazioni Unite ha espresso la convinzione che la proroga fornirebbe il tempo "per gettare le basi per negoziati su nuovi accordi, anche con altri paesi dotati di armi nucleari".

"Un'estensione del New START per cinque anni è tra le priorità di disarmo e sicurezza internazionale più urgenti del momento. Un'estensione garantirà il mantenimento di limiti verificabili sui due più grandi arsenali nucleari del mondo", ha osservato Guterres.

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di prorogare il New START di cinque anni senza pre-condizioni. Tuttavia, l'amministrazione statunitense continua a insistere per coinvolgere la Cina nei negoziati, al fine di raggiungere un nuovo accordo nucleare trilaterale. A parte questo, Washington cerca di espandere il trattato in modo che possa coprire alcuni nuovi tipi di armamento.

"Per quanto riguarda il ruolo della Cina, sono consapevole che Cina, Russia e Stati Uniti hanno prospettive e comprensioni diverse in questo momento. Anche la disparità di dimensioni tra gli arsenali strategici è un punto chiave della differenza", ha detto Guterres.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha anche incoraggiato Mosca e Washington a ricordare che l'estensione del New START è stata benefica "per la sicurezza di tutti i paesi e la stabilità globale".

Il trattato New START

Il trattato New START, siglato nel 2010, scadrà il 5 febbraio 2021, sebbene esso preveda la possibilità di estenderlo fino al 2026.

L'accordo prevede la riduzione della metà dei vettori per il lancio di missili strategici e quello delle testate nucleari dislocabili a 1500.

New START è attualmente l'ultimo trattato di sulla riduzione delle armi nucleari firmato da Stati Uniti e Russia dopo la scadenza del Trattato INF e la Russia ha manifestato ripetutamente la volontà di prolungarlo.