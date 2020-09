Incendio campo profughi di Lesbo: i locali non si opporranno a una nuova Moria

Un enorme incendio ha distrutto all'inizio di questo mese il più grande centro di accoglienza e alloggio per migranti e rifugiati della Grecia, Moria, a Lesbo.

Ora i residenti dell'isola, che in proporzione ha sopportato il peso maggiore di gran parte della crisi migratoria degli ultimi anni, sono sul piede di guerra dopo che è stato annunciata la costruzione di un nuovo centro di accoglienza.

Allo stesso tempo, ritengono che i media siano unilaterali nella copertura della questione, raffigurando i locali come xenofobi, non concentrandosi sui drammatici cambiamenti che la popolazione dell'isola ha affrontato. negli ultimi cinque anni.

I locali nel centro di Mitilene si dicono "isolati sulla loro stessa isola". A detta loro ci sono costantemente degli incidenti. Attualmente, alcuni degli abitanti del villaggio di Panagiuda (a sei chilometri dalla città) devono fare i pendolari per 40 chilometri per arrivare al lavoro in città a causa delle barriere stradali.

"Non possiamo più accettare ciò che gli altri pensano sia meglio per noi. Ciò che i media mostrano è solo un dramma: rifugiati e immigrati. Siamo sempre presentati come razzisti", ha dichiarato una donna locale.

Ora tuttavia i residenti sono determinati a prevenire qualsiasi tentativo di gettare le basi della nuova struttura.

Le persone che arrivano qui ora non sono rifugiati

"Le persone che arrivano qui ora non sono rifugiati. I rifugiati erano quelli che arrivarono cinque anni fa. In quel momento, i greci li accettarono e offrirono tutta l'assistenza possibile, poiché siamo un popolo ospitale e cristiano... Cosa è cambiato ora, quando ci chiamano razzisti e mandano le unità speciali di polizia a picchiarci? I nostri standard di vita sono calati drasticamente", ha detto Dimitris Viras , il proprietario di una libreria di Mitilene.

"I migranti non possono più restare qui. Hanno distrutto le nostre proprietà; non ci sono più orti, non c'è più niente. Tre giorni fa, 50 persone hanno dato fuoco all'isola. Siamo cittadini di seconda classe. Molti di loro sono passati attraverso molte difficoltà, ma non tutti. Ci sono anche molti islamisti tra loro", ha detto.

"Chiunque sia, deve andarsene. Dobbiamo fornire asilo a coloro che ne hanno bisogno in modo che abbiano l'opportunità di andare in qualsiasi paese europeo vogliono".

Secondo Viras, negli ultimi cinque anni, il problema dei migranti, insieme alla crisi economica, ha portato a una diminuzione degli introiti commerciali. Allo stesso tempo, è diminuito il flusso di pellegrini, che era anche un'importante fonte di reddito per Lesbo. Tutto questo è successo a causa della paura dei vicini. "Siamo... tra le braccia della Turchia", ha detto Viras.

Crede che sia si tratti di un doppio dramma, che ha raggiunto il suo apice oggi, e i principali colpevoli sono i greci, ma soprattutto gli europei, i politici e la loro ipocrisia sulla questione. Viras ritiene che "l'isola dovrebbe ribellarsi e lapidare i politici. L'Europa ci sta usando come vuole. I giochi politici si giocano alle nostre spalle".