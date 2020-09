Coronavirus, contagi record nel mondo: 307.930 positivi in un giorno

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato la cifra record di 307.930 nuovi casi di persone risultate positive al nuovo coronavirus in tutto il mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta del più elevato numero di contagi accertati in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Fino ad oggi il record era stato quello di 306.857 casi, lo scorso 6 settembre.

Sale a 28.637.952 il numero complessivo di casi di positività e a 917.417 il totale dei decessi dopo i 5.537 registrati nelle ultime 24 ore dall'Oms.

Usa

In diminuzione il numero di contagi negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 33.171 nuovi contagi e solo 392 vittime, secondo il report Reuter Tally. Questi ultimi dati segnalerebbero una regressione dell'epidemia nel Paese, dopo che nelle settimane passate è stato raggiunto il picco di 77 mila contagi quotidiani e il numero dei decessi si è attestato sopra i mille al giorno.

Gli Stati Uniti restano il Paese maggiormente colpito dall'epidemia, con 6,53 milioni di presone contagiate dal Sars-Cov2 e 194.147 decessi legati al Covid-19.

India

Mentre l'epidemia rallenta negli Usa, in India i contagi quotidiani superano da diversi giorni quota 90 mila. Dopo il record di oltre 97,5 mila casi toccato sabato 12 settembre, la diffusione del virus ha lievemente frenato, con 92.071 casi registrati nelle ultime 24, ore che portano il totale dei casi a 4,85 milioni di persone positive.

L'India è il secondo Paese al mondo per numero di casi positivi, dopo gli Usa, e il terzo per decessi con 79.722 casi di morte legata al covid, di cui oltre 1.100 registrate nelle ultime 24 ore.

Brasile

Secondo il bollettino del Ministero della Salute diffuso domenica sera, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 415 decessi da Covid-19 e 14.768 casi di positività, per un totale di 131.625 vittime e 4.330.455 casi di contagio dall'inizio della pandemia.

Il tasso di letalità della malattia è del 3%. Il tasso di mortalità è di 62,6 per 100.000 abitanti, mentre il tasso di incidenza è di 2060,7 per 100.000 abitanti.

Secondo il governo 3.573.958 persone sono guarite da COVID-19. Il Brasile è il terzo Paese al mondo per numero di casi positivi e il secondo per decessi.

Lockdown in Israele

Il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato un nuovo lockdown in tutto il Paese, per almeno tre settimane. La decisione è stata presa al termine di una lunghissima riunione di governo. Il provvedimento entrerà in vigore nel pomeriggio di venerdì prossimo.

La motivazione del blocco totale, il secondo imposto nel Paese, è legata all'impossibilità per il sistema sanitario di affrontare l'impennata dei contagi, circa 2.000 al giorno. Prevista la sospensione delle scuole e il divieto per i cittadini di allontanarsi oltre 500 metri dalle proprie case. La serrata arriva a ridosso di importanti feste della tradizione ebraica, come il capodanno ebraico di fine settembre.

Sono 156.823 i casi di contagio totali e oltre 1.100 i morti nel Paese dall'inizio della pandemia, riporta la John Hopkins University.