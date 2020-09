Rogo del Corano: I musulmani cercano di modificare la costituzione svedese

Nelle ultime settimane, il partito danese della linea dura ha dato fuoco a diverse copie del Corano in quelli che ha soprannominato "ghetti svedesi", apparentemente per protestare contro la diffusione dell'Islam e celebrare la libertà di parola.

Dopo che il partito della linea dura danese Rasmus Paludan ha lanciato un tour incendiario del Corano in tutta la Svezia, 15 congregazioni musulmane hanno espresso il loro desiderio di cambiare le leggi svedesi per vietare la dissacrazione della religione, indicando che questo dovrebbe includere specificamente il rogo delle sacre scritture.

"Non vogliamo che sia legale in Svezia bruciare sacre scritture come il Corano, la Bibbia e le scritture ebraiche, e che allo stesso tempo dovrebbe essere vietato deridere le varie religioni", ha detto l'imam Hussein Farah Warsame al giornale Dagens Nyheter.

I roghi del Corano sono stati condannati anche da più politici svedesi di tutto lo spettro politico, così come dall'arcivescovo Antje Jackelén. Come membro del Consiglio cristiano svedese, ha fortemente disapprovato le "violazioni consapevoli della fede delle persone", secondo il quotidiano Expressen.

“Bruciare libri è barbaro. Ancor più libri che molti considerano sacri", ha scritto il Consiglio in una dichiarazione, avvertendo che queste azioni "alimentano la polarizzazione tra le persone e contrastano gli sforzi di integrazione". "Esprimiamo la nostra forte solidarietà ai credenti musulmani nel nostro Paese", hanno concluso i leader cristiani.

Dalla fine di agosto, il partito etno-nazionalista anti-islamico Stram Kurs (Linea Dura) ha bruciato diversi Corani in quelli che ha descritto come "ghetti svedesi", in particolare nell'enclave etnica di Malmö di Rosengård, a dispetto di una decisione della polizia di non concedere permessi a siffatte dimostrazioni.

Tali atti hanno alimentato rivolte islamiche che hanno portato al ferimento di diversi agenti di polizia. Le autorità svedesi non sono riuscite a fermare le manifestazioni e la città di Malmö ha successivamente negato qualsiasi sottofondo religioso alle rivolte. Da allora, i membri di Stram Kurs della linea dura hanno dato fuoco al Corano al sobborgo Rinkeby di Stoccolma, l’Angered e il Trollhättan di Göteborg.

​Lo stesso Rasmus Paludan, un avvocato danese diventato politico, ha suggerito che i roghi del Corano hanno lo scopo di "aiutare la Svezia contro l'islamizzazione".

“L'obiettivo è fermare l'islamizzazione della Svezia. Ritirare l'islamizzazione ai livelli degli anni '60 circa. Ci dovrebbe essere circa un milione di persone che torneranno nei paesi musulmani a cui appartengono o si convertiranno a qualcosa di diverso dall'Islam. È chiaro che questo è l'obiettivo ", ha detto Paludan, promettendo di andare avanti fino a quando non ci sarà più l’Islam in Svezia".

La decisione della polizia di non concedere il permesso per manifestazioni anti-islamiche che prevedono roghi del Corano e la condanna quasi universale da parte dei politici significa in pratica "la reintroduzione delle leggi sulla blasfemia" in Svezia, ha sostenuto l’avvocato ed editorialista Nima Rostami in un pezzo di opinione per il giornale Nyheter Idag, suggerendo che questa decisione minerebbe la democrazia e darebbe potere agli islamisti concedendo loro legittimità.

La comunità islamica svedese è cresciuta grazie all'immigrazione di massa a partire dagli anni '60. Una stima del Pew Research del 2017 calcola che i musulmani rappresentino l'8,1% dei circa 10milioni di individui che compongono la popolazione svedese, una cifra in aumento per effetto dei flussi d'immigrazione e delle attuali tendenze demografiche che vedono tassi di natalità decisamente più bassi tra gli svedesi etnici.