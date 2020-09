Germania, arrestato un 21enne per presunto attentato a Stolberg: non è esclusa la matrice islamista

La polizia tedesca ha arrestato un giovane di 21 anni sospettato di essere l'autore di un'aggressione armata nei confronti di un coetaneo, avvenuta domenica 13 poco dopo la mezzanotte a Stolberg, vicino Aquisgrana, nella Renania settentrionale-Vestaflia. Lo riporta il quotidiano tedesco Die Welt.

Domenica sera, alle 0.40 a Stolberg, un il 21enne si era avvicinato a un'auto, aperto la portiera del veicolo, che procedeva lentamente, e secondo la polizia ha accoltellato improvvisamente l'autista, un giovane di 23 anni. La vittima ha riportato gravi ferite e si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al braccio in ospedale.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger öffnete am heutigen Morgen des 13.09.2020 gegen 0.40 Uhr in Stolberg / Bastiansweiher die Fahrertür eines langsam fahrenden Pkw und stach unvermittelt auf den Fahrer ein. Dieser erlitt Verletzungen am Arm &wurde operiert. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) September 13, 2020

​Gli inquirenti stanno seguendo la pista dell'attentato e non escluderebbero la matrice islamista dell'aggressione. Il fuggitivo avrebbe gridato "Allahu akbar" (Dio è grande) prima di scappare, riporta Die Welt citando la stampa tedesca. I portavoce della polizia di Colonia e Aquisgrana inizialmente non hanno voluto né confermare né smentire, ma in seguito il 21enne è stato inserito nella lista delle persone che possono costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato e il suo status aggiornato a una minaccia islamista.

L'autore del crimine è stato arrestato, ma il caso resta aperto.