Coronavirus nel mondo, superati i 10 mila contagi in Francia, record dall'inizio della pandemia

Il bilancio mondiale dei decessi provocati dall'epidemia da Covid-19 supera i 192 mila morti. Inarrestabili i contagi in Francia, dove in un giorno è stata superata la soglia di 10 mila persone risultate positive al test per il coronavirus.

Il virus responsabile dell'infezione da Covid-19 ha colpito complessivamente 28.759.036 persone in tutti i Paesi del mondo provocando un totale di 920.231 decessi, in base ai dati riferiti dalla John Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 277.623 casi di positività al Sars-Cov2 e oltre 5.000 decessi in tutto il mondo.

USA

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal virus, con 6.486.108 casi positivi, per un'incidenza sul totale della popolazione pari a 1.983 per 100.000 persone. Il bilancio delle vittime del Covid-19 ha raggiunto quota 193.701, pari a una mortalità di 58 per 100.000 persone.

India

L'India con un totale di 4.754.356 persone infette dall'inizio dell'epidemia è il secondo Paese per diffusione del virus. Nelle ultime settimane ha vissuto un record di contagi, con il picco di 97.570 casi rilevati in 24 ore, toccato ieri. L'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono stati riporta 94.551 nuovi casi, secondo quanto riferito dalla Cnn. Anche se in calo, rispetto al record di ieri, per il quarto giorno consecutivo l'India riporta un livello di contagi giornalieri superiore a 90.000. Un dato che mostra come il Paese sia ancora lontano dal trovare una via di uscita dall'emergenza sanitaria.

Nelle ultime 24 ore sono avvenuti 1.114 decessi, per un totale di 78.586 dall'inizio dell'epidemia.

Brasile

Il Brasile ha registrato 814 nuovi decessi da COVID-19 e ha raggiunto 131.210 decessi, secondo il bollettino del Ministero della Salute diffuso sabato sera in cui sono stati confermati 33.523 nuovi casi per un numero totale di persone già infettate dal virus pari a 4.315.687.

Il tasso di letalità è del 3%, quello di mortalitàè di 62,4 per 100.000 abitanti, mentre il tasso di incidenza è di 2053,7 per 100.000 persone. Il ministero ha anche riferito che 3.553.421 persone sono guarite dalla malattia, mentre 631.056 casi sono stati seguiti. Il Brasile è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Usa e India, e il secondo per numero di morti, dopo gli Stati Uniti.

Francia

Nelle ultime 24 ore la Francia ha assistito a un'esplosione di casi, con oltre 10mila persone risultate positive al nuovo coronavirus in un solo giorno. Il ministero della Sanità ha riferito di 10.561 i nuovi contagi nel Paese, un record assoluto di casi nel Paese, dall'inizio dell'epidemia. Il boom di contagi, tuttavia, è il risultato dei tamponi a tappeto che il governo sta effettuando in tutto il Paese per tracciare gli asintomatici e rompere le catene di contatti. Restano bassi i decessi giornalieri, con 17 persone morte nelle ultime 24 ore.

Spagna

Con la nuova ondata di contagi iniziata a luglio, la Spagna ha superato mezzo milione di casi totali di contagio ed è uno dei Paesi più colpiti dal'epidemia di coronavirus dell'Europa occidentale. I decessi restano molto bassi rispetto alla fase acuta di marzo e aprile, con 241 decessi avvenuti negli ultimi sette giorni.

Germania

Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania si avvicina a quota 260 mila con 834 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, che hanno elevato il bilancio complessivo dei contagi a 259.428.

Il bilancio totale delle vittime del COVID-19 nel paese è di 9.349. Nelle ultime 24 ore, due nuovi decessi per COVID-19 sono stati confermati in Germania, secondo i dati di domenica dell'Istituto Robert Koch, responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie in Germania.