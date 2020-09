Usa, bufera su Trump: funzionari accusati di manomettere i dati dei report scientifici sul Covid-19

I funzionari del Dipartimento della Salute nominati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbero tentato di interferire con i rapporti settimanali COVID-19 del Centro per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione (CDC) al fine di manomettere i dati per adeguarli all'agenda del presidente sul coronavirus. Lo riferisce Poltico, citando alcune e-mail prese in esame e tre fonti anonime informate sui fatti.

Nello specifico gli addetti alla comunicazione del Dipartimento della Salute, incaricati alle loro funzioni con nomina politica direttamente espressa da Trump, avrebbero chiesto il diritto di rivedere e richiedere modifiche ai rapporti scientifici settimanali sull'evoluzione della pandemia del CDC. I funzionari del centro di salute e controllo lo hanno descritto a Politico come un "un tentativo di intimidire gli autori dei rapporti e annacquare le loro comunicazioni agli operatori sanitari".

"In alcuni casi, nelle loro e-mail gli addetti alle comunicazioni si sono apertamente lamentati con il direttore del CDC, Robert Redfield, e altri alti funzionari per il fatto che i rapporti dell'agenzia avrebbero minato i messaggi ottimistici del presidente Donald Trump sull'epidemia", ha affermato Politico.

E' stato riferito che il CDC ha "reagito" contro "le modifiche più radicali", ma a volte avrebbe acconsentito a "compromettere la formulazione", hanno dichiarato le fonti anonime.

Il rapporto pubblicato da Politico indica come figura chiave dei tentativi di intromissione un funzionario del dipartimento della salute nominato da Trump, Michael Caputo, che avrebbe incaricato il CDC di modificare i suoi rapporti per adattarli alle dichiarazioni di Trump.

"Caputo e il suo team hanno tentato di aggiungere avvertimenti ai risultati del CDC, compreso il tentativo di modificare retroattivamente i rapporti dell'agenzia, che secondo loro aveva gonfiato erroneamente i rischi del Covid-19 e avrebbe dovuto chiarire che gli americani ammalati per il virus potrebbero essere stati infettati a causa del proprio comportamento ", suggeriscono le fonti di Politico.

Ai funzionari del CSC sarebbe stato chiesto di cambiare il linguaggio dei rapporti settimanali di morbilità e mortalità (MMWR) riguardanti COVID-19 scritti da scienziati ed esperti sanitari. Questi tentativi sarebbero avvenuti durante l'estate e fino a "non più tardi di venerdì pomeriggio". La pubblicazione di alcuni report, invece, sarebbe stata ostacolata o ritardata.

Caputo ha difeso l'operato del Dipartimento di Salute, replicando a Politico di aver agito in maniera appropriata riguardo la revisione dei rapporti del CDC.

"La nostra intenzione è di assicurarci che siano le prove, i dati basati sulla scienza a guidare la politica attraverso questa pandemia - non ulteriori la volontà del Deep State insediato nel CDC", ha detto, riferendosi alla teoria del complotto dello 'stato profondo', evocata dal presidente Donald Trump durante la campagna elettorale.

Secondo il New York Times, questo sabato Caputo ha ammesso che il rapporto di Politico era in gran parte accurato, ma ha negato di esercitare pressioni esplicite sull'agenzia sanitaria per distorcere i dati.

La risposta di Trump al coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti è stato a lungo criticato per la sua gestione dell'epidemia di Covid-19 e la sua amministrazione è stata accusata di aver intenzionalmente minimizzato la minaccia rappresentata dal nuovo coronavirus.

Il contraccolpo è stato alimentato dalla recente pubblicazione del libro di Bob Woodward, "Rage", in cui Trump ha confermato all'eminente giornalista a marzo di aver cercato di minimizzare la minaccia della pandemia, ma ha affermato di aver minimizzato il pericolo per evitare la diffusione del panico. Mercoledì, durante una conferenza stampa, Trump ha ammesso di averlo fatto, suggerendo di aver "forse" ingannato il pubblico statunitense.

La rivelazione ha immediatamente attirato ulteriori critiche da parte del rivale presidenziale democratico di Trump, Joe Biden , che ha accusato il presidente di non essere intervenuto per salvare 54.000 vite, aggiungendo che le azioni di Trump sono "più che spregevole, è un inosservanza del dovere".

L'attuale addetto stampa della Casa Bianca, commentando il libro di Woodward, ha dichiarato che Trump "non ha mai mentito al pubblico americano su Covid", ma ha ammesso che potrebbe aver minimizzato la gravità della pandemia perché non "voleva vedere il caos".

Nonostante la tempesta di critiche , il presidente preferisce vantarsi della risposta della sua amministrazione alla pandemia, citando in particolare il successo dei test diffusi, chiendendo la riapertura di città e scuole.