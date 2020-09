Coronavirus nel mondo, nuovo record in India: 97.570 casi confermati

Cresce inesorabilmente il numero giornaliero di positivi al nuovo coronavirus in India, mentre nel mondo sono il numero dei contagiati si appresta a raggiungere la soglia dei 28,5 milioni.

Il virus che provoca l'infezione da Covid-19 ha colpito complessivamente 28.481.413 persone in tutti i Paesi del mondo, con oltre 288 mila casi di positività al Sars-Cov2 registrati nelle ultime 24 ore. Sono 6.116 i morti registrati nell'ultimo giorno, che portano il totale a 906.092, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Stati Uniti

Con oltre 6.465.400 casi di positività e 192.800 decessi totali, gli Usa sono il primo Paese al mondo per diffusione del virus e decessi.

Nelle ultime 24 ore, in base ai dati riportati dal New York Times, ci sono stati almeno 1.224 nuovi decessi per coronavirus e 47.646 nuovi casi confermati di positività, Nell'ultima settimana, invece, la media giornaliera dei contagiati si è attestata a 35.028 casi al giorno, una diminuzione del 17% rispetto alla media di due settimane prima.

India

Questo sabato l'India ha registrato un nuovo record di contagi, per il secondo giorno consecutivo. Dopo i 96.551 casi di ieri, oggi è stata confermata la positività di altre 97.570 persone, per un bilancio totale di 4,65 milioni di contagi avvenuti dall'inizio dell'epidemia.

Gli esperti prevedono che in pochi giorni potrà essere superata la soglia di 100 mila contagi al giorno, un record mondiale dall'inizio della diffusione del virus.

Per il momento il numero di vittime resta contenuto e con i nuovi 1.201 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, il totale delle morti relazionate al Covid-19 si porta a quota 77.472.

L'India resta il secondo Paese al mondo per contagi, ma il terzo, dopo Usa e Brasile, per decessi.