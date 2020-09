Venezuela, Maduro annuncia la cattura di una spia degli Usa

La spia è stata catturata nello stato di Falcon, sulla costa nord-occidentale del Paese, al confine con la Colombia. Si tratterebbe di un ex marine statunitense che ha già lavorato in Iraq per conto della CIA. E' stato trovato con armi pesanti e una "grande quantità" di dollari USA, secondo quanto riporta Monitoreamos . Nei suoi obiettivi ci sarebbero le strutture petrolifere ad Amuay e Cardón, prese di mira per un attacco terroristico.

"Ieri abbiamo catturato una spia americana nello stato di Falcón, che stava spiando le raffinerie di Amuay e Cardón nello stato di Falcón (...) questo si aggiunge al fatto che due giorni fa, il compagno Tareck El Aissami (ministro del petrolio ) insieme a un gruppo di esperti, gli ingegneri, ha scoperto e smantellato un piano per provocare un'esplosione alla raffineria di El Palito", ha aggiunto.

Il presidente della Repubblica Bolivariana ha dichiarato di avere le prove catturato sia una spia americana, che ha prestato servizio come marine nelle basi della Central Intelligence Agency (CIA) in Iraq.

"È stato catturato con armi pesanti, con una grande quantità di dollari in contanti e con altri elementi, che abbiamo passato direttamente al Pubblico Ministero, all'accusa; è già in fase di dichiarazione", ha aggiunto Maduro.

Il presidente ha chiesto agli operai delle raffinerie e agli abitanti dello stato costiero di Falcón di stare attenti alla minaccia di un possibile attacco.

Le raffinerie di Amuay e Cardón si trovano nel Centro di raffinazione di Paraguaná, nello stato di Falcón (nord), mentre El Palito è uno dei complessi di raffinazione del petrolio più importanti del Venezuela, situato nello stato di Carabobo (nord).

Il Venezuela è stato costretto a chiudere le due raffinerie dopo che lo strangolamento delle sanzioni statunitensi le ha private delle parti necessarie. Tuttavia, la raffineria Cardón da 310.000 barili al giorno è stata riavviata con successo in aprile dopo che l'Iran ha fornito materiale vitale per riavviare la sua unità di cracking catalitico. L'aiuto è stato seguito poco dopo da cinque petroliere piene di benzina inviate dall'Iran per compensare le gravi carenze create dalla chiusura delle raffinerie.

Questa operazione ha fatto infuriare i leader di Washington, che sta cercando di isolare Maduro politicamente e isolare Teheran commercialmente, allontanando i suoi partner commerciali con sanzioni unilaterali.

Anche il Venezuela è nel mirino delle sanzioni statunitensi che ne hanno colpito l'industria petrolifera, il cuore dell'economia del Paese. Washington ha giustificato le misure unilaterali che colpiscono anche i partner commerciali di Caracas puntando il dito contro la presunta illegittimità della rielezione di Maduro.

L'arresto della presunta spia arriva pochi mesi dopo il tentato colpo di stato della compagnia mercenaria statunitense Silvercorp, che ha tentato di salpare per il Venezuela dalla Colombia con l'obiettivo di rapire Maduro. Durante questa operazione otto dei mercenari sono stati uccisi e gli altri sono stati prontamente arrestati da diversi pescatori venezuelani che fanno parte della milizia locale. Washington ha negato un ruolo nell'operazione.

Il mese scorso, due dei mercenari della Silvercorp, Luke Denman e Airan Berry, entrambi veterani statunitensi, sono stati condannati a 20 anni di carcere dopo aver ammesso i crimini di cospirazione, associazione, traffico illecito di armi da guerra e terrorismo.