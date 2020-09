Pakistan, uomo condannato a morte per presunti testi blasfemi

Asif Pervaiz, 37 anni, è in prigione dal 2013 in seguito all'accusa di aver inviato messaggi di testo blasfemi a un ex capo al lavoro, ha detto recentemente ad Al Jazeera l'avvocato dell'uomo, Saif-ul-Malook.

"Il denunciante era un supervisore in una fabbrica di calze in cui Asif lavorava come suo sottoposto", ha dichiarato Malook.

"Ha negato le accuse e ha detto che quest'uomo stava cercando di convincerlo a convertirsi all'Islam", ha aggiunto l'avvocato.

Durante la sua testimonianza di martedì, Pervaiz ha negato le accuse e ha detto che il suo supervisore lo ha accusato di aver inviato messaggi di testo blasfemi dopo che si era rifiutato di cambiare religione.

Tuttavia, il denunciante nel caso, Muhammad Saeed Khokher, ha negato di aver tentato di convertire Pervaiz all'Islam.

"Ha assunto successivamente questa difesa non avendone una chiara", ha detto ad Al Jazeera l'avvocato di Khokher, Ghulam Mustafa Chaudhry. "Ecco perché lo ha accusato di cercare di indurlo alla conversione".

Secondo le severe leggi sulla blasfemia del Pakistan, a coloro che sono stati giudicati colpevoli del crimine può essere applicata la pena di morte.

Secondo un rapporto del 2019 di Human Rights Watch, almeno 1.472 persone sono state accusate in base alle disposizioni sulla blasfemia del Pakistan tra il 1987 e il 2016. Inoltre, sebbene non siano state eseguite esecuzioni, almeno 17 persone condannate per blasfemia nel paese erano in attesa dell'esecuzione al momento della pubblicazione del rapporto.