Lukashenko invia a Russia parti inedite dei presunti colloqui Berlino-Varsavia su Navalny

Venerdì, i media statali bielorussi hanno rilasciato una registrazione della presunta conversazione su Navalny, recentemente emerso da un coma in un ospedale di Berlino. Nella registrazione si sente un presunto rappresentante tedesco che afferma che non è molto importante confermare l'avvelenamento, poiché "tutti i metodi sono leciti in guerra".

La Bielorussia ha inviato al capo del servizio di sicurezza russo delle parti inedite dei presunti colloqui sulle condizioni di salute di Navalny tra Polonia e Germania, ha detto il presidente Lukashenko in un'intervista ai giornalisti russi martedì, secondo uno degli intervistatori, Roman Babayan.

"Non posso fornire la citazione originale, ma ve ne svelerò l'essenza. Lui (Lukasheko) ha detto: "Abbiamo tutta questa conversazione, volete ascoltare? Noi ovviamente abbiamo detto di si! Ci ha detto: "Allora chiedete al capo dell'FSB russo, ve lo farà ascoltare, dato che gli ho dato la registrazione... Non potete nemmeno immaginare che tipo d'informazioni abbiamo!" ha detto Babayan, come trasmesso dalla stazione radio Moscow Talks.

Le registrazioni dei colloqui tra Varsavia e Berlino su Navalny

La scorsa settimana, i media statali bielorussi hanno pubblicato una registrazione della presunta conversazione su Navalny, attualmente in cura in un ospedale di Berlino. La registrazione, presumibilmente intercettata da Minsk, è stata denunciata come un falso dal governo tedesco.

Il governo tedesco ha detto la scorsa settimana che nell'organismo di Navalny erano state rilevate tracce di un agente nervino del gruppo Novichok. Mosca ha detto che i medici russi non avevano trovato sostanze tossiche prima che fosse trasportato in Germania e che Berlino non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni.

Lunedì, l'ospedale Charite di Berlino ha annunciato che le condizioni del politico erano migliorate ed è stato svegliato da un coma indotto.