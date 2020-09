Schiacciatine deliziose e succose: casalinga russa svela il suo ingrediente segreto

Il portale russo readovka.ru ha condiviso con i suoi lettori una ricetta per preparare perfette schiacciatine, consigliata da una casalinga esperta.

Come scrive il portale, la sua versione della preparazione delle schiacciatine non differisce molto da quella tradizionale, la donna ha semplicemente scambiato un ingrediente e il risultato si è rivelato sbalorditivo.

Le schiacciatine sono uno dei piatti tradizionali più apprezzati dai russi, quasi tutte le casalinghe sanno come prepararle.

Certo ognuno ha i suoi segreti nella sua preparazione, ma in generale il mix di ingredienti è pressoché invariato: diversi tipi di carne, pane imbevuto di latte, cipolle, uova, spezie a piacere.

Una delle casalinghe ha condiviso in rete la sua ricetta leggermente modificata per le schiacciatine: ha semplicemente sostituito il pane con un altro ingrediente. Allo stesso tempo, la donna riesce sorprendentemente a risparmiare sulle uova, che semplicemente non aggiunge alla carne macinata.

"Secondo la ricetta tradizionale, un pezzo di pane imbevuto di latte viene aggiunto alla carne trita. Ma non aggiungo mai il pane alla carne. Aggiungo non un pezzo di pane, ma una fetta di pane nero, che prima ammollo con un po' di latte, ha detto la donna.

Il resto segue la ricetta classica: un quarto dell'impasto è costituito dalle cipolle, più il pepe nero macinato è obbligatorio.

Quando possibile, la donna usa due tipi di carne per le sue schiacciatine: pollo più maiale, o maiale più manzo.