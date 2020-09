Norvegia: Club esclusivo per uomini giudicato discriminatorio per non includere… le donne

Negli ultimi anni, i club tradizionali esclusivamente maschili derivanti dai club per gentiluomini dell'epoca dell'Illuminismo, sono stati sottoposti a forti pressioni in diversi paesi nordici per la loro percepita mancanza di uguaglianza.

Chi pensa che i ‘club maschili’ siano squallidi luoghi per soli adulti con spogliarelliste, deve sapere che il termine ‘gentleman's club’, in realtà si riferisce ad un’antica tradizione risalente all’epoca dell’illuminismo che vedeva raccogliere individui dell’alta società in circoli intellettuali per attività ludiche e culturali accumunati dalla fratellanza maschile. La Norwegian Society, uno dei pochi club maschili vecchio stile rimasti nel Paese, negli ultimi anni è stata sottoposta a forti pressioni per "unirsi al 21° secolo", come viene sostenuto da più parti, e abbandonare una pratica ritenuta discriminatoria nei confronti delle donne.

Fondato da studenti norvegesi a Copenaghen nel 1772 e trasferitosi a Oslo all'inizio del 1800, il club ospita una preziosa collezione d'arte e mantiene un rigoroso codice di abbigliamento: agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta. Le donne non possono essere membri e non sono le benvenute tranne in occasioni speciali come la festa nazionale, il 17 maggio.

Sebbene le sue regole tradizionali siano perfettamente legali poiché si tratta di un'organizzazione privata, negli ultimi anni la Norwegian Society è stata sempre più contestata con accuse di arretratezza, discriminazione e incompatibilità con l'impegno della Norvegia per l'uguaglianza di genere. Per cambiare la situazione, quasi 30 donne avversarie del ‘divieto alle donne’, hanno espresso aspre critiche sul principale quotidiano economico del Paese, il Dagens Næringsliv, provocando dimissioni di alto profilo nel giro di poche ore.

I firmatari di spicco, la cui lista include Merete Smith, segretaria generale dell'Ordine degli avvocati norvegese, Astrid Bergmål dell'associazione dei datori di lavoro del settore dei viaggi, Virke Reiseliv e Isabelle Ringnes, eredi della fortuna del birrificio Ringnes, hanno affermato che sarebbe "ingenuo" pensare che la Norwegian Society sia un club dove gli amici si ritrovano davanti a un buon pasto in un ambiente elegante, giocano a carte e fanno quattro chiacchiere.

"Se questo fosse solo un club di tiro al piattello o al tiro al piattello per uomini di ogni grado, non sarebbe un problema. Questo è un club in cui quasi tutti i membri hanno ruoli importanti negli affari e che, in un forum chiuso, hanno conversazioni che possono, direttamente o indirettamente, contribuire a reti preziose e decisioni importanti. È ingenuo pensare che questo tipo di socializzazione non offra loro vantaggi fuori dalle porte chiuse ", ha detto Isabelle Ringnes a Dagens Næringsliv.

L'approccio esclusivo del club all'adesione ha anche innescato le critiche del ministro della Cultura del Paese Abid Raja.

“È un modello incredibilmente vecchio stile che hanno. Non è molto saggio escludere le donne. E 'anche un po' indietro", ha detto Raja all'emittente nazionale NRK, citando la cultura norvegese di inclusione e uguaglianza e incoraggiando il club a "capire che siamo nel 2020 "e ad aprirsi.

Anche il difensore civico per l'uguaglianza e la discriminazione del Paese, Hanne Bjurstrøm, ha criticato le regole di adesione.

"Penso che sia molto strano nel 2020 per un'associazione che vuole essere rilevante e che vuole discutere importanti questioni sociali, non pensare che bisognerebbe accettare metà della popolazione, soprattutto quando sai che ricoprono posizioni molto importanti in Norvegia, "Ha detto Bjurstrøm. Secondo lei, i club di esclusione sono discriminatori se l'associazione diventa abbastanza grande e influente.

In risposta alle critiche, Idar Kreutzer, Direttore amministrativo di Finans Norge, ha annunciato che si dimette da membro del consiglio di sorveglianza del club maschile, come parte della minoranza che vuole consentire alle donne di partecipare all'associazione.

Secondo la Norwegian Society, la maggior parte dei suoi membri è contraria al cambiamento del formato del club.