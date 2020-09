Latte speziato alla zucca: la ricetta "fai da te" per una famosa bevanda di Starbucks

La celebre catena di caffè statunitense è nota per le sue bevande stagionali. Ma la stagione del caffè freddo, dei tè freddi e delle limonate è finita, quindi ora è il momento delle bevande autunnali, come il famoso latte speziato alla zucca. Se vuoi gustarti questa bevanda quando vuoi senza uscire di casa, ecco una ricetta fai da te.

Cosa ci serve:

latte;

zucchero;

zucca;

acqua;

spezie (zenzero, cannella, noce moscata).

Preparazione:

Tagliare a fette 350 g di zucca e cuocerle in una pentola con acqua (250 ml). Cuocere fino a quando la zucca è cotta e si ammorbidisce. Quindi mescolare la zucca bollita per farla diventare un purè.

Aggiungere 1 cucchiaino di spezie e 200 grammi di zucchero alla purea di zucca. Rimettere il composto sul fuoco, portare a ebollizione. Quindi cuocere per altri 10 minuti.

Quando la purea sarà finalmente pronta, inizieremo a preparare la bevanda stessa. La tazza dovrebbe essere riempita con una miscela di zucca di circa 1/4. Quindi, versare caffè e latte caldi (determinare le proporzioni in base ai propri gusti). Metti la panna montata e la cannella sopra il composto.

Ed è fatto! Il caffè speziato alla zucca come al bar è pronto. E non hai altra scelta che goderti questa deliziosa bevanda.

In precedenza era stata rivelata un'alternativa al caffè buona per cuore e nervi: i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato hanno lo stesso effetto rinfrescante di una tazza di caffè, ma hanno conseguenze meno spiacevoli per l'organismo.