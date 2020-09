Telefonata di Berlusconi dal San Raffaele: "in lotta contro malattia infernale"

Il cavaliere si è collegato questa sera via telefono con la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini durante la riunione dei senatori azzurri.

Nonostante il ricovero e il Covid, Silvio Berlusconi non si è trattenuto ed è intervenuto per dare la carica ai rappresentanti del partito di cui è fondatore e presidente per la campagna elettorale.

"Nonostante la carica virale record mi sto riprendendo", ha detto il cavaliere in collegamento telefonico dal San Raffaelle durante una riunione dei senatori forzisti.

Berlusconi ha accennato alla malattia, auspicando allo stesso tempo un ritorno da protagonista alla vita politica.

"Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista".

Il presidente di Forza Italia è intenzionato a partecipare attivamente alla campagna elettorale, nonostante la malattia.

"Voglio fare campagna elettorale l'ultima settimana, perché temo l'astensione e perché dobbiamo sconfiggere un governo di incapaci".

In precedenza il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi e primario del reparto di terapia intensiva al San Raffaele, aveva parlato nel bollettino di condizioni rassicuranti del cavaliere e di miglioramento continuo del quadro clinico.