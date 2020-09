Per Cremlino una "bufala" le dichiarazioni di Cohen sulla visione di Trump su Putin

Nel suo libro appena pubblicato "Disloyal, A Memoir", Cohen afferma che Trump avrebbe definito il capo di Stato russo come "dittatore", "zar" e "l'uomo più ricco del mondo".

"Un'altra bufala, con cui l'autore vuole aggiungere popolarità al suo libro", ha detto a Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo se credeva che Trump avesse potuto parlare di Putin in questo modo e come il Cremlino avrebbe potuto commentare le parole sulla presunta ricchezza di trilioni di dollari del presidente russo.

Il libro "Disloyal, A Memoir" (Il traditore: la vera storia di Michael Cohen, l'ex avvocato personale del presidente Donald Trump) è uscito oggi. Cohen era stato precedentemente condannato a tre anni di carcere per violazioni finanziarie e di altro tipo. A maggio è uscito dal carcere per finire agli arresti domiciliari a seguito dell'epidemia di coronavirus. Tuttavia, in seguito, l'ex avvocato del presidente degli Stati Uniti ha iniziato a comparire per le strade di New York e nei ristoranti. È stato riportato in prigione il 9 luglio. Il tribunale ha successivamente ordinato una nuova scarcerazione di Cohen.