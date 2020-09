Cina accusa l'India di oltrepassare illegalmente linea attuale di controllo

La Cina ha condannato quello che ha considerato "l'attraversamento illegale" della linea attuale di controllo da parte delle truppe indiane.

Il ministero degli Esteri cinese ha detto martedì che Pechino sta esortando la parte indiana a disciplinare rigorosamente le proprie truppe in prima linea e ha affermato che i primi colpi nella zona di confine sono stati sparati dall'India, non dalla Cina.

Fonti dell'esercito indiano hanno detto all'inizio della giornata che le truppe indiane e cinesi si sono scambiate colpi di avvertimento lungo la linea attuale di controllo (LAC) lunedì notte.

Il ministero della Difesa indiano ha dichiarato che le truppe cinesi avevano cercato di circondare le posizioni indiane vicino al confine e hanno sparato in aria. Il ministero ha sottolineato che le truppe indiane non avevano in nessun momento oltrepassato la linea di demarcazione.

Le nuove tensioni tra Cina e India

Le relazioni tra India e Cina sono state messe recentemente a dura prova dai conflitti di confine poiché i Paesi non hanno un confine marcato ma piuttosto la linea di controllo effettivo, creata dopo la guerra del 1962 tra le nazioni. Tuttavia, le tensioni sono diventate più tese a causa delle scaramucce tra le forze di frontiera dei paesi all'inizio di quest'anno, che si sono notevolmente deteriorate a giugno.

Per normalizzare la situazione, i comandanti delle forze regionali, così come i diplomatici di entrambe le parti, hanno condotto una serie di negoziati che hanno portato le truppe di entrambi i Paesi a tornare alle loro posizioni iniziali.