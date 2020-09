Iran debole e pace con Israele: ecco perché Stati arabi del Golfo vogliono la rielezione di Trump

Sebbene i recenti sondaggi mostrino un divario tra il presidente Donald Trump e il suo rivale Joe Biden, un esperto saudita afferma che il suo paese vorrebbe vederlo rimanere al potere, non solo per le sue politiche nei confronti dell'Iran, ma anche perché così si assicurerà che il processo di normalizzazione delle relazioni con Israele continuerà.

Con l'avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti un sondaggio di CBS News ha mostrato che Biden detiene attualmente un vantaggio di 10 punti sul presidente Donald Trump e i sondaggi prevedono che è molto probabile che mantenga quel divario.

Per Ahmed Al Ibrahim, analista politico con sede a Riad, quel divario crescente non è un buon segno, principalmente perché la politica estera di Trump è sempre stata in linea con le esigenze dell'Arabia Saudita e di una serie di altri stati del Golfo.

"Potrebbe essere una figura controversa, che dice sempre quello che pensa, ma è affidabile e mantiene le sue promesse. Inoltre comprende bene la regione, e abbiamo fiducia reciproca e diversi interessi comuni", ha detto al telefono.

Prevalgono gli interessi comuni

Questi "interessi" si riducono principalmente alla minaccia percepita rappresentata dall'Iran.

L'ostilità di lunga data tra Iran e Arabia Saudita, che ruota attorno alle differenze religiose, si è evoluta in un confronto geopolitico, con ciascuna parte che cerca di posizionarsi come leader del mondo musulmano e potenza regionale.

Nemmeno il programma nucleare iraniano ha contribuito ad allentare queste tensioni, e poiché la Repubblica islamica ha continuato ad arricchire l'uranio e costruire centrifughe, Riad ha continuato a sottolineare che il progetto nucleare di Teheran era finalizzato allo sviluppo di armi di distruzione di massa che alla fine sarebbero state utilizzate contro i suoi nemici, compreso la monarchia Saudita.

Washington sotto Trump ha avuto paure simili. Ecco perché, subito dopo aver assunto l'incarico, il nuovo presidente ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e ha imposto una serie di sanzioni volte a indebolire Teheran e frenare il suo programma nucleare, azioni che sono state accolte con entusiasmo da Riad.

Ora, tuttavia, con la prospettiva che Trump non venga rieletto e la salita al potere di Biden, questa politica potrebbe essere a rischio.

"Se Biden salirà al potere, darà potere al nostro nemico Iran e ci riporterà a quello che avevamo diversi anni fa", ha detto Al Ibrahim riferendosi all'intenzione dell'ex vice presidente di sedersi per i colloqui con l'Iran.

Il potenziale flirt di Biden con l'Iran è lungi dall'essere l'unica preoccupazione degli stati del Golfo.

In quanto candidato del partito democratico, Biden è sempre stato associato all'ex presidente Barack Obama, le cui politiche non sono sempre state di gradimento di alcuni leader arabi.

In primo luogo, a loro non piaceva il modo in cui gestiva la guerra siriana e lo consideravano troppo morbido nell'affrontare la crisi. Poi, hanno disapprovato il modo in cui ha criticato il governo del Bahrein sulle questioni dei diritti umani e, infine, hanno detestato la sua retorica favorevole alla primavera araba e il sostegno che ha mostrato al movimento dei Fratelli Musulmani egiziani, che è illegale in alcuni stati arabi.

Il ritorno di quella "metodologia", dice Al Ibrahim, potrebbe causare "molti problemi nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo".

L'avvicinamento con Israele

Crede anche che bloccherà il processo di normalizzazione del Golfo con Israele.

Gli Emirati Arabi Uniti sono già pronti a firmare uno storico accordo con Israele alla fine di questo mese, e il vicino Bahrein dovrebbe seguire l'esempio, con rapporti che suggeriscono che annuncerà l'istituzione di legami ufficiali con lo Stato ebraico nelle prossime settimane.

Ma Al Ibrahim afferma che, sebbene quel processo sia inarrestabile, verrà interrotto fino a quando non sarà chiaro "chi comanda alla Casa Bianca".

"Se Trump vince, mi aspetto che il processo di pace continui. Gli stati del Golfo hanno capito che possiamo coesistere con Israele, soprattutto dato che abbiamo una minaccia comune, quella dell'Iran".

"Trump è forte quando si tratta di sicurezza e capisce cosa è bene per l'economia della nazione. Sempre più americani se ne sono resi conto. Quindi non stupitevi se vincerà le elezioni".