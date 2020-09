Vaccino russo anti-Covid del Centro Gamaleya immesso in circolo

Il primo lotto del vaccino russo contro COVID-19, sviluppato dal centro di Gamaleya, è stato immesso in circolo per la distribuzione civile e le consegne del vaccino nelle regioni sono previste nel prossimo futuro. Lo ha riferito il ministero della Salute.

"Il primo lotto di vaccino per la profilassi dall'infezione del nuovo coronavirus "Gam-COVID-Vac" ("Sputnik V"), sviluppato dal Centro di Studi per Epidemiologia e Microbiologia intitolato Gamaleya del ministero della Salute della Russia, ha superato i test necessari di qualità nei laboratori di Roszdravnadzor e viene immesso in circolo", ha fatto sapere il dicastero russo.

In precedenza si era saputo che l'immunizzazione dei volontari russi che prendono parte ai test post-registrazione del vaccino contro il COVID-19 inizierà questa settimana, ha dichiarato oggi il ministro della Salute Mikhail Murashko.

Vaccino russo anti-Covid

Lo scorso 11 agosto il governo russo aveva registrato ufficialmente "Sputnik V" come il primo vaccino al mondo contro COVID-19.

"Sputnik V" è stato sviluppato da specialisti del Centro Gamaleya con il sostegno del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF). Gli esperti hanno sottolineato che durante gli studi clinici, tutti i volontari hanno sviluppato livelli di anticorpi elevati, nessuno ha avuto gravi complicazioni.

Il capo dell'RDIF, Kirill Dmitriev, ha riferito che il fondo ha ricevuto richieste da più di 20 Paesi per l'acquisto di un miliardo di dosi del vaccino. Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia ha acconsentito alla produzione di vaccini in cinque di essi. Secondo lui, le attuali capacità disponibili consentono di produrre 500 milioni di dosi all'anno.