In arrivo nuove funzionalità di Windows

Secondo il portavoce dell'azienda Brandon LeBlanc, le nuove funzionalità saranno disponibili per coloro che hanno installato la versione beta di Windows 10 Insider Preview Build 20206.

"Il nostro obiettivo è rendere Windows ancora migliore aiutando i nostri utenti a comunicare con testo e voce", ha affermato.

Pertanto, gli utenti avranno un accesso semplificato alle GIF e agli emoji che possono essere trasferiti dagli appunti al campo di immissione del testo utilizzando i comandi "Copia" e "Incolla".

Come parte dell'aggiornamento, sarà possibile anche una composizione vocale semplificata nel sistema, mentre l'assistente virtuale per la dettatura sarà in grado di posizionare autonomamente i segni di punteggiatura. La funzione sarà disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, cinese (semplificato), francese, portoghese, giapponese e italiano.

Il nuovo sistema di comando vocale si chiamerà Voice Typing, evoluzione del sistema già incluso in Windows 10 per la dettatura vocale che consente di trascrivere in tempo reale quanto pronunciato velocizzando così la stesura dei testi. Il salto di qualità riguarderà soprattutto l’inserimento e l’interpretazione della punteggiatura, è annunciato nella nota di LeBlanc.

Il miglioramento permetterà di impartire comandi come “sospendi dettatura”, “termina dettatura”, “termina ascolto”, termina modalità voce”, “sospendi modalità voce”, “elimina elemento”, “cancella elemento”, “scarta elemento” e “seleziona elemento”.

Per i dispositivi con schermo touch sarà disponibile un nuovo layout per la tastiera virtuale con maggiori funzionalità, GIF ed emoji integrate.

​La preview del nuovo Build 20206 termina con un immancabile elenco di bug di sistema possibili già osservati durante la sperimentazione. Non trattandosi di una versione definitiva gli esperti di informatica suggeriscono di non utilizzare ancora la nuova versione sui computer utilizzati quotidianamente per il lavoro ma piuttosto attendere la release definitiva.