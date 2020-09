Cipro si aspetta che la Turchia cambi posizione in materia di sicurezza

Nicosia si aspetta che la Turchia cambi la sua posizione sull'isola in quanto una soluzione al problema di Cipro dovrebbe finalmente rendere l'isola libera da obsoleti accordi di sicurezza post-coloniali e da garanti stranieri, ha detto in un'intervista il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides.

"Ci aspettiamo, quindi, che la posizione di tutti gli interessati, in particolare della Turchia, sia allineata alle realtà contemporanee e al diritto internazionale, e risponda all'aspettativa fondamentale del popolo di Cipro per un autentico Stato indipendente e sovrano, non un protettorato, ostaggio di guardiani stranieri", ha detto Christodoulides.

Ha toccato la questione dello svolgimento di un referendum, affermando che qualsiasi soluzione al conflitto di Cipro deve essere sottoposta al voto dei residenti dell'isola.

All'inizio della settimana, Ankara ha criticato la decisione degli Stati Uniti di revocare parzialmente un embargo sulle armi di 33 anni contro Cipro, sostenendo che ignora l'uguaglianza e l'equilibrio tra la popolazione greca e quella turca dell'isola e avvertendo che potrebbe dover prendere contromisure per garantire la sicurezza dei turco-ciprioti, citando il suo ruolo di Paese garante. La mossa degli Stati Uniti arriva mentre si intensificano le tensioni tra Turchia e Grecia e Cipro sui diritti di cercare risorse energetiche nel Mediterraneo orientale.

Cipro è diventata indipendente nel 1960 in virtù dei trattati d'istituzione, garanzia e alleanza. È stata divisa in parti greche e turche dal 1974, quando Ankara inviò le sue forze sull'isola per presumibilmente proteggere la popolazione turca dell'isola. Nel 1983, la Repubblica turca di Cipro del Nord ha dichiarato la sua indipendenza, senza essere riconosciuta da nessuno tranne il governo turco.

Cipro accoglie con favore il sostegno della Russia

Il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides ha affermato che Cipro apprezza la posizione coerente della Russia sul processo di pace cipriota e il sostegno ai tentativi di Nicosia di riunire l'isola di fronte alla presenza politica e militare turca, anche sulla questione dell'ex area turistica di Varosha.

"Consentitemi di cogliere l'occasione per esprimere il nostro più profondo apprezzamento per la posizione e il sostegno di lunga data della Russia nei confronti di Cipro e del suo popolo nel nostro tentativo di liberare il nostro paese dall'occupazione straniera e di raggiungere una soluzione che riunisca il paese. Anche questo sostegno e questa posizione di principio sono stati confermati dalla Russia sulla questione Varosha ", ha detto il ministro degli Esteri alla domanda sulla possibile assistenza russa per risolvere la questione.

Il ministro ha affermato che i presunti tentativi di violazione da parte di Ankara e della Repubblica turca di Cipro del Nord a Varosha mirano a minare qualsiasi soluzione alla situazione attuale che si basi sull'idea di creare una federazione bizona e bicomunitaria.

"In questo contesto, è vitale che la comunità internazionale, in particolare i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, trasmettano un messaggio chiaro e inequivocabile - come hanno fatto attraverso il comunicato stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 ottobre 2019 e attraverso le recenti risoluzioni per il rinnovo del mandato dell'UNFICYP (Forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro) - che le pertinenti risoluzioni del Consiglio devono essere rispettate. In questo contesto, accogliamo con favore e incoraggiamo il coinvolgimento attivo e il contributo della Russia nello sforzo di garantire l'allineamento con lo spirito e la lettera incorporati nelle risoluzioni delle Nazioni Unite", ha detto Christodoulides.

Il ministro degli Esteri cipriota ha aggiunto che aggiornerà il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sulla situazione con Famagosta durante la visita di quest'ultimo l'8 settembre.

Il 27 agosto, il ministero degli Esteri russo ha affermato la disponibilità della Russia a fornire l'assistenza necessaria alle parti dei negoziati per trovare un compromesso sulla questione di Varosha - un ex resort parte della città cipriota di Famagosta, abbandonata dall'invasione turca del 1974.

Cipro del Nord

Dopo che la Turchia ha inviato le sue forze nel 1974 per proteggere presumibilmente la popolazione turco-cipriota, l'isola è stata de facto divisa in due parti, con quella turca riconosciuta esclusivamente da Ankara. Una delle tante vittime di quell'accordo è Varosha di Famagosta, una destinazione turistica un tempo popolare che si è trasformata in una città fantasma. Recentemente, la Repubblica turca di Cipro del Nord ha annunciato l'intenzione di riaprirla ai turisti, nonostante le risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condannano tutti i tentativi di reinsediamento nell'area e la mettono sotto il controllo dell'UNFICYP.