Michelle Obama dice che a volte non vedeva l'ora di "buttare Barack fuori dalla finestra"

Parlando degli alti e bassi del suo matrimonio di quasi 28 anni con l'ex presidente degli Stati Uniti, Michelle Obama ha detto durante l'ultima puntata del suo podcast che "ci sono state volte in cui volevo buttare Barack fuori dalla finestra".

"Lo dico perché bisogna sapere che si avranno dei sentimenti intensi. Ma questo non significa che ti arrendi", ha detto parlando candidamente con l'ospite Conan O'Brien.

Ha avvertito che periodi come questo possono durare molto tempo, anche anni.

Parlando di trovare la propria dolce metà, ha detto che l'approccio più sobrio sarebbe quello di trattare la ricerca come creare una squadra di basket ideale, in modo che la persona scelta possa personificare l'ideale assoluto.

"Vuoi LeBron James. Non il ragazzo che sta nella terza fila in panchina, che non ha mai fatto parte della squadra, ma spesso non ci pensiamo", ha detto illustrando il suo punto con un confronto.

"Quello che dovresti dire, è, "ho sposato LeBron. La mia versione di LeBron", ha osservato l'ex First Lady.

La conduttrice 56enne e autrice di "Becoming" ha anche sottolineato l'importanza di dedicare abbastanza tempo per valutare il tuo partner "in una serie di situazioni".

"Non esiste un modo magico per farlo accadere se non ottenere le basi per trovare qualcuno, essere onesti nel voler stare con loro, avere una relazione seria con loro, pianificare di prendere un impegno, uscire con loro e farlo succedere", ha detto.

C'è, tuttavia, una notizia un po 'triste per gli appassionati di applicazioni d'incontri online, poiché l'ex First Lady crede che sia quasi impossibile trovare "la tua strada in una relazione a lungo termine" su Tinder.