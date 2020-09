L'authority russa per la salute e la difesa dei consumatori fornisce dati sul caso Navalny

Mosca in precedenza aveva sollecitato Berlino a fornire dati sui test effettuati su Navalny all'ospedale Charite, dove ora è ricoverato. Tuttavia, la Germania non ha finora risposto alla richiesta.

Il Servizio federale di sorveglianza sulla protezione dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor) ha completato l'indagine sul caso di Alexey Navalny e ha fornito tutti i dati al pubblico ministero, ha annunciato oggi la sede regionale di Tomsk dell'authority. I risultati delle indagini non sono stati pubblicati in quanto l'indagine della magistratura è ancora in corso.

"Il dipartimento ha completato il controllo e ha consegnato i dati all'ufficio del pubblico ministero, poiché c'era una richiesta pertinente", ha detto la portavoce, specificando che l'informazione è stata fornita all'ufficio del procuratore dei trasporti della Siberia occidentale.

Il caso di Alexey Navalny

Il 20 agosto la figura chiave dell'opposizione extraparlamentare russa Alexey Navalny ha avuto un malore durante un volo mentre si dirigeva a Mosca. Dopo un atterraggio di emergenza nella città di Omsk, è stato portato nell'ospedale locale in condizioni gravi.

Dopo diverse analisi i medici russi non hanno trovato tracce di veleno, notando che le condizioni di Navalny potrebbero essere state causate da un improvviso calo di glucosio nel sangue.

Dopo una richiesta della sua famiglia, Navalny è stato inviato all'ospedale Charite di Berlino. Dopo i suoi test, i medici tedeschi hanno affermato di aver trovato tracce di una sostanza da un gruppo d'inibitori della colinesterasi nel suo corpo, cosa che i medici russi hanno negato. Berlino affermò in seguito che c'erano tracce di un agente nervino del gruppo Novichok nei test di Navalny.

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha affermato che se la Russia non fornirà le prove del suo non coinvolgimento nell'avvelenamento (che resta da dimostrare), Berlino considererebbe il Cremlino come il colpevole del presunto avvelenamento di Navalny.

Mosca ha rifiutato di commentare fino a quando non riceverà informazioni sul presunto avvelenamento dalla Germania, che Berlino non ha fornito finora.