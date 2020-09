Coronavirus, Russia: 1.030.690 contagi (+5.185), 17.875 decessi (+51), 843.277 guarigioni (+2.328)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 5.185 casi di COVID-19, 51 persone sono morte, 2.328 sono state dimesse, secondo il Quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

Il tasso di crescita dei nuovi casi si è mantenuto intorno allo 0,5%. La maggior parte dei nuovi contagiati si trova a Mosca (690), San Pietroburgo (196) e nella regione di Mosca (166). Nel 23,6% dei casi la malattia è asintomatica.

Ieri sono stati rilevati 5.195 casi, 61 vittime e 2.823 guariti. In totale, durante l'epidemia in Russia, 1.030.690 persone sono state infettate dal coronavirus SARS-CoV-2, mentre le vittime sono state oltre 17.875. In totale hanno sconfitto il virus oltre 843mila persone.

La Russia ha condotto 38.758.184 tamponi dall'inizio della pandemia.

Nel mondo, secondo le stime dell'OMS, il numero di casi ha superato i 26,7 milioni, con almeno 876.000 morti. Tra i Paesi più colpiti dal virus SARS-CoV-2, secondo le statistiche della Johns Hopkins University, ci sono gli Stati Uniti, l'India e il Brasile.

La Russia resta al quarto posto, seguita da Perù, Colombia, Sud Africa, Messico, Spagna, Argentina, Cile, Iran e Regno Unito.