Gp d'Italia, vittoria a sorpresa di Gasly sull'Alpha Tauri

A Monza va in archivio un'edizione del Gran Premio d'Italia ricca di sorprese. L'ottava prova del Mondiale di Formula 1 ha visto ribaltati tutti i pronostici della vigilia.

Prima vittoria della carriera per il francese Pierre Gasly su Alpha Tauri, davanti a Carlos Sainz su McLaren. Terzo Lance Stroll su Racing Point.

Due gare in una sul circuito di Monza. La prima, fino al giro 26, vede Lewis Hamilton agevolmente al comando davanti a Stroll e Gasly.

Poi, a causa dell'incidente alla Parabolica della Ferrari di Charles Leclerc la direzione gara manda in pista la Safety Car e sospende la corsa per rimuovere la monoposto del monegasco e riparare le barriere.

Alla ripartenza, Hamilton, che aveva compiuto una sosta ai box irregolare durante la safety car, deve scontare 10 secondi di penalità.

La lotta per la prima posizione è un affare tra Carlos Sainz e Pierre Gasly fino all'ultimo giro. Il pilota francese mantiene i nervi freddi e taglia per primo il traguardo.

L'Alpha Tauri, scuderia nata come proseguimento della Toro Rosso, è alla prima stagione in Formula 1: è una squadra italiana con sede a Faenza, ed è motorizzata Honda.

Crisi nera per la Ferrari

Per le Rosse quello di Monza è un weekend nero. Finisce con un ritiro al giro numero sei l'ultimo Gp d'Italia di Sebastian Vettel: il pilota tedesco è vittima di un guasto ai freni della sua monoposto.

Si ritira per un'uscita di pista alla parabolica al 25° giro Charles Leclerc, che in quel momento per il gioco dei pit-stop dopo l'ingresso della safety car si trovava al 4° posto.

Le prossime gare del Mondiale di Formula 1

Il Mondiale di Formula 1 prosegue nel prossimo fine settimana con un'altra gara in territorio italiano, il GP di Toscana - Ferrari 1000, sul circuito del Mugello.