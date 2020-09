Coronavirus, nuovo record giornaliero in India: oltre 90.000 casi e 1000 morti in un giorno

L'India è ormai ad un passo dal superare il Brasile al secondo posto per numero di contagi a livello planetario.

Altra giornata nera dal punto di vista epidemiologico in India, dove per l'ennesimo giorno consecutivo è stato ritoccato verso l'alto il record negativo di contagi giornalieri da Covid-19.

Secondo i dati forniti dal locale Ministero della salute, sono 90.632 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore. A preoccupare ulteriormente, poi, è il fatto che il contagio si è ormai diffuso anche nelle città minori e in diverse parti dell'India rurale.

Ad oggi sono dunque 4.113.811 gli indiani positivi al Covid-19, al netto di vittime e guariti, ormai ad un passo dai 4.123.000 di casi confermati in Brasile.

A questo dato si va poi ad aggiungere quello sui decessi, che recita altre 1.065 vittime, per un totale di oltre 70.000.

Il Covid-19 nel mondo

Con il bollettino odierno, come già accennato, l'India ha sostanzialmente scavalcato il Brasile al secondo posto per numero di contagi a livello planetario, mentre in prima posizione restano gli Stati Uniti, con 6.260.000 casi registrati.

A livello mondiale sono ormai quasi 27 milioni i casi conclamati di Covid-19, a fronte di 875.000 vittime e 17,7 milioni di guarigioni.