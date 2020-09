Militari statunitensi rivelano in orbita una navetta cinese segreta

Secondo i dati della US Air Force, pubblicati sul sito web specializzato space-track.org, nell’orbita terrestre è stata avvistata una navetta cinese.

Come dichiarato in precedenza dalla Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali (CASC), venerdì dal Centro spaziale di Jiuquan è stato effettuato il lancio del razzo vettore Changzheng-2F (Lunga Marcia-2F in cinese) con una sonda spaziale multiuso, che tornerà sulla Terra dopo aver passato un periodo di tempo in orbita. La CASC ha fatto notare che il veicolo "è progettato per sperimentare le tecnologie multiuso durante i voli e fornire supporto tecnologico nell'esplorazione pacifica dello spazio".

Secondo i militari statunitensi, il veicolo che nel catalogo degli oggetti spaziali ha il codice internazionale 2020-063A e il numero 46389, è stato identificato in orbita con inclinazione di 50,2 gradi, altezza minima 332 chilometri e altezza massima 348 chilometri.

Le poche informazioni su questo lancio creano un terreno per un’ipotesi che la Cina avrebbe messo in orbita un analogo dello spazioplano militare segreto americano X-37B. Da alcune fonti semi-ufficiali è noto che la Cina da diversi anni è impegnata nella costruzione dello spazioplano ad ali Shenlong e potrebbe darsi che proprio un prototipo di quest'ultimo sia stato lanciato venerdì.

X-37B

Lo spazioplano X-37B è stato sviluppato da Boeing. Dal 2010 sono stati effettuati cinque voli spaziali del mini-shuttle di durata da 225 a 780 giorni al fine esperimenti in orbita nell'interesse della US Air Force. I dettagli sui voli sono classificati. Il mini-shuttle è tornato dal suo ultimo volo nell'ottobre 2019, mettendo in orbita tre satelliti con obiettivi non noti. L'esercito americano ha affermato che le capacità di manovra insolite X-37B nello spazio "fa impazzire gli avversari".