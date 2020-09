Dwayne 'The Rock' Johnson rivela di avere contratto il Covid-19

Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, ha reso noto di essere risultato positivo al tampone per il coronavirus SARS-CoV2.

L'attore ed ex wrestler lo ha annunciato sulla propria pagina Instagram, specificando che il virus è stato diagnosticato anche alla moglie e le due figlie.

"Mia moglie Lauren, io e le mie due figlie piccole siamo risultati positivi al Covid/19. Posso dirvi che è una delle cose più difficili che abbiamo affrontato come famiglia e anche per me a livello personale. Essere positivo è differente rispetto al riprendersi da brutti infortuni, rompersi qualcosa o essere cacciati, cosa che mi è successa diverse volte".

The Rock e la sua famiglia hanno ricevuto i risultati circa tre settimane fa e sono già stati dichiarati guariti, dopo aver accusato solo sintomi leggeri.

Nel suo messaggio la star ha consigliato ai propri follower di tenere un comportamento responsabile e di seguire delle regole ferree, soprattutto indossando la mascherina.

Il Covid-19 negli Stati Uniti

Questo mercoledì gli Stati Uniti hanno registrato 39.670 nuovi casi di contagio e 1.056 decessi correlati al virus, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Il totale dei casi di positività accertati dall'inizio dell'epidemia nel Paese è ora pari a 6.114.406 casi, di cui 185.744 decessi.