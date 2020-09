Il principe Harry e Meghan Markle firmano un accordo con Netflix

La coppia ha rilasciato una dichiarazione, rendendo noto che il loro "obiettivo sarà quello di creare contenuti che informano ma danno anche speranza".

"In qualità di neo genitori, anche per noi è importante realizzare programmi familiari in grado di ispirare", hanno aggiunto.

Il principe Harry e sua moglie Meghan hanno anche affermato che la "portata senza precedenti di Netflix ci aiuterà a condividere contenuti di forte impatto per uscire dall'impasse".

Una società non ancora resa nota pagherà la coppia reale per realizzare documentari, docu-serie, lungometraggi, programmi di fiction e per bambini.

Anche il nome della loro azienda è sconosciuto.

Intanto la celebre coppia starebbe per ricevere anche un'offerta da Spotify per la produzione di podcast originali.