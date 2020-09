Caso Navalny, parla il creatore del "Novichok": "sarebbe già morto"

L'uso dell'agente chimico "Novichok" avrebbe fatto morire Alexey Navalny, non l'avrebbe portato al coma, ha dichiarato a Sputnik Leonid Rink, il professore di Chimica direttamente coinvolto nello sviluppo di questa sostanza.

"In quel caso si troverebbe da molto tempo a riposare nel cimitero, lo stato delle cose è questo", ha detto Rink.

Secondo Rink, se fosse stato usato il "Novichok", i sintomi dell'avvelenamento sarebbero stati diversi: "Ci sarebbero convulsioni e così via. Sintomi completamente diversi".

Il tentativo di collegare "l'avvelenamento" di Alexey Navalny con l'uso della sostanza tossica "Novichok" è un passo politico, ha affermato Rink a Sputnik.

"E' una sciocchezza completamente politica, assoluta", ha detto.

Secondo l'esperto, i medici russi inizialmente hanno anche considerato il caso di Navalny come un avvelenamento, ma gli antidoti iniettati non hanno funzionato.

"La prima diagnosi dei nostri medici è stata allo stesso modo l'avvelenamento, ma hanno fatto iniezioni di antidoti e altre cose, senza ottenere risultati. Se questi "avvoltoi" pensano che i nostri non capiscano niente, allora pensano molto male", ha detto Rink.

Berlino valuta il caso Navalny come un "tentato omicidio con l'uso di un agente nervino", e ora sta aspettando che la Russia "spieghi la sua posizione", ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo la pubblicazione delle analisi condotte nei laboratori del Bundeswehr (esercito tedesco).

Malore di Navalny

Alexey Navalny il 20 agosto ha avuto un malore durante un volo verso Mosca. A seguito di un atterraggio di emergenza nella città siberiana di Omsk, è stato ricoverato in ospedale con sospetto avvelenamento come una delle possibili ragioni alla base delle sue condizioni.

Successivamente i medici russi non hanno trovato tracce di veleno nei suoi campioni e hanno ritenuto che il deterioramento fosse causato da un improvviso calo di glucosio nel sangue di Navalny a causa di uno squilibrio metabolico.

Navalny è stato trasportato in aereo a Berlino per ulteriori cure. Secondo una dichiarazione di Aleksandr Murakhovsky, il medico capo dell'ospedale di Omsk, i medici tedeschi hanno detto in una lettera che le condizioni di Navalny sono rimaste gravi e hanno ringraziato i colleghi russi per avergli salvato la vita.

Dal 22 agosto Navalny è in Germania. Le sue condizioni sono stabili, rimane in coma indotto ed è collegato ad un apparato di respirazione artificiale. I medici tedeschi in precedenza avevano determinato e reso pubblica una diagnosi preliminare: "avvelenamento con una sostanza del gruppo degli inibitori della colinesterasi".

Chi è Alexey Navalny

Alexey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.