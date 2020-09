Ministro del commercio russo riferisce di essere stato inoculato con il vaccino Sputnik V

Il Ministro riferisce di aver contattato quotidianamente l'istituto di ricerca che ha sviluppato il vaccino per tenere aggiornati gli esperti sulle sue condizioni.

"Il primo giorno la mia temperatura corporea è stata leggermente più alta. Il secondo giorno, dato che il corpo consuma molto glucosio, ho avuto un po’ di mal di testa. Il terzo giorno, non avuto alcun sintomo. Sono passate più di due settimane ormai, e posso confermare che non ci sono stati cambiamenti nel mio organismo", ha detto Manturov, in onda su un’emittente russa nazionale.

Il vaccino russo anti-Covid ‘Sputnik V’

L'11 agosto, il governo russo ha registrato ufficialmente il primo vaccino anti Covid-19 al mondo, chiamato Sputnik V. Sebbene sia ancora in corso la ‘fase 3’ degli studi clinici, i funzionari sanitari russi sostengono che abbia una comprovata capacità di produrre un'immunità stabile contro il coronavirus.

"Sputnik V" è stato sviluppato dagli specialisti del Centro Gamaleya con il sostegno del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF). Gli esperti hanno sottolineato che durante gli studi clinici finora compiuti, tutti i volontari hanno sviluppato livelli di anticorpi elevati e nessuno ha avuto gravi complicazioni.

Il capo dell'RDIF, Kirill Dmitriev, ha riferito che il fondo ha ricevuto richieste da più di 20 Paesi per l'acquisto di un miliardo di dosi del vaccino. Allo stesso tempo, ha osservato che la Russia ha acconsentito alla produzione di vaccini in cinque di essi. Secondo Dmitriev, le attuali capacità disponibili consentirebbero di produrre 500 milioni di dosi all'anno.

La vaccinazione anti-Covid dei volontari nell'ambito degli studi post-registrazione inizierà a Mosca il 5-7 settembre e avrà luogo in una decina di cliniche, ha dichiarato il ​​direttore del centro Gamaleya, Alexander Ginzburg.