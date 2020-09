Le proteste a Beirut sullo sfondo della visita di Macron in Libano - Video

Segui la trasmissione in diretta dalla Piazza dei Martiri di Beirut, dove i manifestanti si riuniscono martedì per celebrare il centenario della dichiarazione dello Stato del Grande Libano, il predecessore del Libano moderno, e l'istituzione di Beirut come capitale, da parte del generale francese Henri Gouraud.

Questo accade quando il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Libano per la seconda volta dopo che il porto di Beirut è stato scosso da due esplosioni il 4 agosto, che hanno ucciso almeno 190 persone, ferendone 6.500 e lasciando oltre 300.000 senzatetto. Le esplosioni hanno innescato proteste di massa che hanno costretto il precedente governo a dimettersi.

Lunedì, l'ex ambasciatore del Libano in Germania Mustapha Adib è stato incaricato dal presidente Michel Aoun di formare un nuovo governo.